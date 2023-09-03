وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عددًا من رواد أكاديمية الفنون، لإسهاماتهم البناءة بمجال العمل الإبداعي الأكاديمي، حيث شملت قائمة المكرمين: الأستاذ الدكتور سمير سعد الدين، الأستاذة الدكتورة تماضر نجيب، اسم الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحميد عباس.

وقالت الدكتورة غادة جبارة: "اليوم يُعد بمثابة عيد كبير نحتفل فيه بتخريج أبنائنا الطلاب، وتكليل لجهود بُذلت من قبل أعضاء هيئة التدريس أو المحكمين للمشروعات المتعددة، وهذه الدفعة تحمل اسم الدكتور سمير سعد الدين، أحد رواد فن التصوير، وهذا تقليد رائع أن يتم إطلاق أسماء الرواد على الدفعات المتعاقبة،

وكذلك على القاعات المتعددة وغيرها، تقديرًا لهم وعرفانًا بالجميل وتخليدًا لذكراهم".

وأشارت جبارة، إلى بدء الخطوات التنفيذية لوضع حجر الأساس لمشروع تجديد المبنى القديم لمعهد السينما،

والذي يُمثل ذكرى مُهمة لكل خريجي المعهد.

فيما وجهت الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، الشكر لوزيرة الثقافة، على حرصها على الحضور ودعمها الكبير لطلبة الأكاديمية، مثمنة دور وزارة الثقافة، والأكاديمية، في تخريج كوادر سينمائية واعدة على أسس علمية أكاديمية متميزة.