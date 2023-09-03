Monday, 04 September 2023 10:32 GMT

كيف تمنع فيس بوك من استخدام بياناتك الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعى

9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) منذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدى، كان هناك جدل حول كيفية تدريب هذه النماذج وما هى البيانات التي تستخدمها، حيث تشير التقارير إلى أن الشركات تستخدم البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب هذه النماذج.

والآن، قامت Meta بتحديث مركز موارد المساعدة الخاص بها بنموذج يسمح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في تقديم بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، فوفقًا لتقرير صادر عن CNBC، يمكن لمستخدمى فيسبوك حذف بعض المعلومات الشخصية التي يمكن أن تستخدمها الشركة فى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ويتضمن قسم موارد مركز المساعدة المحدث على فيس بوك نموذجًا بعنوان "حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدية"، والذى يسمح للمستخدمين "بإرسال طلبات تتعلق بمعلومات الطرف الثالث الخاصة بك المستخدمة في التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي".
وتشير Meta إلى معلومات الطرف الثالث على أنها بيانات "متاحة للجمهور على الإنترنت أو المصادر المرخصة"، ووفقًا للشركة، يمكن أن يمثل هذا النوع من المعلومات بعضًا من "مليارات البيانات" المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "تستخدم التنبؤات والأنماط لإنشاء محتوى جديد".
وقالت Meta بالفعل إنها تجمع معلومات عامة على الويب بالإضافة إلى بيانات الترخيص من مقدمي الخدمة الآخرين، وقال ميتا إن منشورات المدونة، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن معلومات شخصية، مثل اسم شخص ما ومعلومات الاتصال به.
ومع ذلك، لا توجد معلومات عما إذا كانت البيانات الشخصية للمستخدمين تتضمن نشاطهم على الممتلكات المملوكة لفيسبوك، مثل تعليقاتهم العامة وصورهم على Instagram.
كيفية حذف بياناتك على فيس بوك المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية:

- انتقل إلى نموذج "حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدى" أو“Generative AI Data Subject Rights” في صفحة سياسة خصوصية Meta.

- اضغط على "معرفة المزيد وإرسال الطلبات هنا" أو "Learn more and submit requests here". - اختر الخيار الثاني لحذف أي من المعلومات الشخصية من مصادر بيانات الطرف الثالث المستخدمة للتدريب. - بعد تحديد الخيار، سيحتاج المستخدمون إلى اجتياز اختبار فحص الأمان، ومع ذلك، قد يكون هناك خطأ ما أعاق إكمال النموذج.

MENAFN03092023000132011024ID1107000500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث