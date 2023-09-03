وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، ونقلت بلومبرج عن راشيل كوران، رئيسة السياسة العامة في كندا، قولها: "نظرًا لأن التشريع يستند إلى تأكيد غير صحيح بأن Meta تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي تتم مشاركته على منصاتنا، فإن اللوائح المقترحة اليوم لن تؤثر على قرار أعمالنا بإنهاء توفر الأخبار في كندا".