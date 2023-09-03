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فيس بوك يرفض اللوائح الجديدة لقانون الأخبار الكندي.. اعرف التفاصيل

9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الحكومة الكندية تفاصيل جديدة عن قانون الأخبار عبر الإنترنت الذي يجبر شركات التكنولوجيا مثل Meta وGoogle على دفع أموال لناشري الأخبار المحليين، لكن "ميتا" قالت إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية الأخبار على فيسبوك وإنستجرام. ما هي مشاريع اللوائح الجديدة تنص مسودة اللوائح المنشورة مؤخرًا على أن شركتي Meta وGoogle سيتعين عليهما دفع ما لا يقل عن 4% من إيراداتهما السنوية لمنافذ الأخبار الكندية مقابل حمل روابط للمقالات الإخبارية، وهذا يعني أن جوجل ستدفع حوالي 127 مليون دولار وستدفع ميتا حوالي 46 مليون دولار سنويًا لصناعة الأخبار.
وتجدر الإشارة إلى أن Meta قد منعت الكنديين بالفعل من مشاهدة المحتوى الإخباري على Facebook وInstagram، وتخطط Google أيضًا لحظر الأخبار من نتائج البحث في كندا، وقالت الشركتان إن القانون غير قابل للتطبيق بالنسبة لأعمالهما.
ما تقوله ميتا

وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، ونقلت بلومبرج عن راشيل كوران، رئيسة السياسة العامة في كندا، قولها: "نظرًا لأن التشريع يستند إلى تأكيد غير صحيح بأن Meta تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي تتم مشاركته على منصاتنا، فإن اللوائح المقترحة اليوم لن تؤثر على قرار أعمالنا بإنهاء توفر الأخبار في كندا".

وقال مسئولون حكوميون إن اللوائح لم تتم مشاركتها مع الشركات في وقت سابق، فيما قالت وزيرة التراث باسكال سانت أونج: "يعتمد الكنديون على المنصات الرقمية للوصول إلى أخبارهم ومعلوماتهم، ولكن يتعين على هذه المنصات التقنية أن تتصرف بمسؤولية وتدعم مشاركة الأخبار التي يستفيد منها هم والكنديون على حد سواء"، ومن المتوقع أن يدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت حيز التنفيذ في ديسمبر.


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