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كيف تعمل روبوتات الدردشة؟.. هكذا يفكر Chatgpt فيما سيقوله

9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن لـ ChatGPT وروبوتات الدردشة الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التحدث بجمل سليمة نحويًا بطلاقة، وقد يكون لها إيقاع طبيعي، ولكن كيف تعمل هذه الروبوتات تحديدًا حتى تقرر ما الذى ستقوله وترد عليك به.
وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال الخبراء إن الطريقة التي يعمل بها برنامج الدردشة الآلي تشبه إلى حد كبير آلة تقوم بإجراء حسابات رياضية وتحليل إحصائي لاستدعاء الكلمات والجمل الصحيحة وفقًا للسياق.

هناك الكثير من التدريب على الواجهة الخلفية، بما في ذلك التدريب الذي يجريه المفسرون البشريون الذين يقدمون أيضًا تعليقات، مما يساعد على محاكاة المحادثات الوظيفية.
يتم تدريب الروبوتات مثل ChatGPT أيضًا على كميات كبيرة من المحادثات التي علمت الآلات كيفية التفاعل مع المستخدمين البشريين.
تقول شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، على موقعها الإلكتروني، إن نماذجها تعتمد على معلومات من مجموعة من المصادر، بما في ذلك من مستخدميها والمواد التي رخصتها.
تفاصيل عمل روبوتات الدردشة

تعتمد روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، على نماذج لغوية كبيرة، أو LLMs، وهي برامج تم تدريبها على كميات من النصوص التي تم الحصول عليها من الكتابات والمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، بشكل عام المحتوى الذي ينتجه البشر.

وقال الخبراء إن الأنظمة يتم تدريبها على سلسلة من الكلمات، وتتعرف على أهمية الكلمات في تلك السلسلة، لذا فإن كل هذه المعرفة لا تقوم فقط بتدريب نماذج لغوية كبيرة على المعلومات الواقعية، ولكنها تساعدهم على أنماط الكلام وكيفية استخدام الكلمات عادةً وتجميعها معًا.
يتم أيضًا تدريب روبوتات الدردشة بشكل أكبر من جانب البشر على كيفية تقديم الاستجابات المناسبة والحد من الرسائل الضارة.
وقال كريستيان هاموند، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة نورث وسترن: "يمكنك أن تقول: هذا أمر سام، وهذا سياسي للغاية، وهذا رأي، وتضعه في إطار لا يؤدي إلى توليد تلك الأشياء".

عندما تطلب من برنامج الدردشة الآلية الإجابة على سؤال واقعي بسيط، يمكن أن تكون عملية الاستدعاء واضحة ومباشرة: فهي تنشر مجموعة من الخوارزميات لاختيار الجملة الأكثر احتمالية للرد عليها.

ويختار أفضل الاستجابات الممكنة خلال أجزاء من الثانية، ومن بين أفضل الاختيارات، يقدم واحدة عشوائيًا، ولهذا السبب فإن طرح نفس السؤال بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى إجابات مختلفة قليلاً.
ويمكنه أيضًا تقسيم الأسئلة إلى أجزاء متعددة، والإجابة على كل جزء بالتسلسل، واستخدام إجاباته لمساعدته على إنهاء الإجابة.
لنفترض أنك طلبت من الروبوت تسمية رئيس أمريكي يحمل الاسم الأول للممثل الرئيسي في فيلم "كاميلوت".

وقال هاموند إن الروبوت قد يجيب أولاً بأن الممثل المعني هو ريتشارد هاريس، ثم يستخدم هذه الإجابة ليعطيك ريتشارد نيكسون كإجابة لسؤالك الأصلي.
ما لا تعرفه برامج الدردشة الآلية

ماذا يحدث عندما تطرح عليه سؤالاً ولا يعرف إجابته؟ هذا هو المكان الذي تسبب فيه روبوتات الدردشة أكبر قدر من المشاكل بسبب سمة متأصلة، فهي لا تعرف ما لا تعرفه، لذا فإنهم يقومون بالاستقراء، بناءً على ما يعرفونه، أي أنهم يقومون بالتخمين.

لكنهم لا يخبرونك بأنهم يخمنون، بل قد يقدمون المعلومات ببساطة على أنها حقيقة.

عندما يخترع برنامج الدردشة الآلي معلومات يقدمها للمستخدم على أنها حقيقية، يُطلق على ذلك اسم "الهلوسة".

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