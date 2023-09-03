كيف تعمل روبوتات الدردشة؟.. هكذا يفكر Chatgpt فيما سيقوله

تعتمد روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، على نماذج لغوية كبيرة، أو LLMs، وهي برامج تم تدريبها على كميات من النصوص التي تم الحصول عليها من الكتابات والمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، بشكل عام المحتوى الذي ينتجه البشر.

ماذا يحدث عندما تطرح عليه سؤالاً ولا يعرف إجابته؟ هذا هو المكان الذي تسبب فيه روبوتات الدردشة أكبر قدر من المشاكل بسبب سمة متأصلة، فهي لا تعرف ما لا تعرفه، لذا فإنهم يقومون بالاستقراء، بناءً على ما يعرفونه، أي أنهم يقومون بالتخمين.