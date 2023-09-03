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حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يفكر فى طرح نسخة مدفوعة والهند تطلق أول مرصد شمسى لها

9/3/2023 9:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم السبت الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، بما فى ذلك تفكير شركة ميتا فى طرح نسخة مدفوعة من إنستجرام وفيس بوك فى أوروبا، إضافة إلى إطلاق
الهند أول مرصد شمسى لها على الإطلاق اليوم، وفيما يلى أبرز الأخبار: ناسا: الكسوف الحلقى للشمس 2023 فى 14 أكتوبر المقبل



كشفت وكالة ناسا، عن أن كسوف الشمس الحلقى سيكون مرئيًا يوم السبت 14 أكتوبر 2023، والذى سيكون عبارة عن حلقة تشبه حلقة النار، وأثناء كسوف الشمس الحلقي، يظهر القمر أصغر قليلاً من الشمس، وبالتإلى فهو لا يحجب القرص الشمسى بأكمله كما يحدث أثناء كسوف الشمس الكلي، ولكن بدلا من ذلك، يغطى ظل القمر معظم القرص، تاركا الحافة الخارجية، ما يؤدى إلى "حلقة النار". ميتا تفكر فى إطلاق نسخة مدفوعة من فيس بوك وإنستجرام بأوروبا




ووفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تدرس شركة Meta فكرة إطلاق نسخة مدفوعة من إنستجرام وفيس بوك فى أوروبا، حيث ان ألفكرة وراء هذه الخطوة هى ضمان عدم عرض أى إعلانات للمستخدمين فى أوروبا، واعتبارًا من الآن، يشير التقرير إلى أنه لا توجد معلومات عن الأسعار أو متى من المتوقع أن تطلق Meta النسخة المدفوعة من Facebook وInstagram.
هجمات الهاكرز تكلف ألمانيا 224 مليار دولار خلال 2023




كشفت جمعية بيتكوم الرقمية الألمانية أن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التجسس الرقمى والصناعى والتخريب، تكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) فى عام 2023، حيث ستتجأوز الأضرار حاجز الـ200 مليار يورو للعام الثالث على التوالي، وفقا لمسح أجرته بيتكوم لأكثر من 1000 شركة. تأجيل عودة رواد فضاء SpaceX Crew-6 اليوم.. اعرف السبب والموعد الجديد



قررت وكالة ناسا تأجيل عودة رواد فضاء SpaceX Crew-6 إلى الأرض حتى الغد، موضحة أن الآنفصال عن محطة ألفضاء الدولية سوف يكون فى الأحد 3 سبتمبر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية فى سواحل فلوريدا وهو مكان العودة. خبراء يحذرون: الذكاء الاصناعى يمكن أن يحل محل الوظائف عن بعد




قد يكون العاملون عن بعد أكثر عرضة لاستبدالهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى الجديدة، حيث قال الخبير الاقتصادى بجامعة ستانفورد والخبير الرائد فى العمل من المنزل، نيكولاس بلوم، فى جلسة افتراضية نظمتها شركة البرمجيات سكوب، إن الوظائف عن بعد والمنخفضة المستوى نسبيًا مثل العاملين بمراكز الاتصال وإدخال البيانات وكشوف المرتبات من الأسهل استبدالها بالذكاء الاصطناعي. الهند تطلق أول مسبار شمسى لها على الإطلاق



أطلقت الهند أول مرصد شمسى لها على الإطلاق اليوم، حيث أرسلت المسبار Aditya-L1 نحو ألفضاء فوق مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (PSLV) من مركز ساتيش دأوان ألفضائي.

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