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كل ما تحتاج معرفته عن جمع منصة X بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي

9/3/2023 9:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) يبدأ X المعروف سابقا باسم تويتر في جمع التفاصيل البيومترية، إلى جانب بيانات الوظائف والتعليم، من المستخدمين وتشير سياسة الخصوصية التي تم إصدارها حديثًا إلى أن X سيستخدم هذه البيانات، إلى جانب المعلومات الشخصية الأخرى المجمعة، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما رصده أليكس إيفانوف في الأصل من Stackdiary، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن الموضوع كما يلى:



- تشير سياسة الخصوصية بوضوح إلى أن الشركة تخطط لاستخدام المعلومات التي تجمعها، إلى جانب أي بيانات متاحة للعامة، للمساعدة في تدريب خوارزميات التعلم الآلي.


- قد تستخدم المعلومات التي يتم جمعها والمعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي للأغراض البحثية.


- أكد ماسك التغيير، لكنه يشير إلى أنه سيتم جمع المعلومات المتاحة للعامة فقط، وليس "الرسائل المباشرة أو أي شيء خاص".


- ليس لدى X أي طموحات عامة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن إيلون ماسك يفعل ذلك، خاصة وأنه أطلق مؤخرًا شركة تسمى xAI تهدف إلى "فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، لذلك ربما سيتم استخدام بياناتك البيومترية والمعلومات ذات الصلة لتعزيز هذا الهدف النبيل والقابل للتحقيق تمامًا.


- هناك خيار آخر بشأن المكان الذي تتجه إليه هذه البيانات، حيث أعلن ماسك عن طموحه لمنافسة لينكدإن، ويفيد بأن موقع التوظيف كان "محرجًا" وأن إصدار X سيكون "رائعًا"، وهذا من شأنه أن يفسر جمع تاريخ العمل والتعليم من قاعدة مستخدميه.


- هناك خيار ثالث، وهو بيع بيانات المستخدم سيكون طريقة سهلة لكسب بعض العملات المعدنية، ومع ذلك، لا يوجد دليل يشير إلى ذلك، باستثناء كونه ممارسة قياسية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الماضي، كان تويتر يستخدم في المقام الأول بيانات المستخدم التي تم جمعها لصالح نفسها، وليس أطراف ثالثة.











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