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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق اختبارات القدرات للطلاب بالكليات

9/3/2023 9:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ طلاب الدبلومات الفنية، اليوم السبت، فى أداء اختبارات القدرات الاختبارات بالكليات المعنية والتى من المقرر أن تستمتر حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.



فيما يواصل طلاب الدبلومات الفنية اليوم، السبت، تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).



ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات غدا الأحد الموافق 3/9/2023.



وتمثلت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:



- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :



1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .



2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .



- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.



- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.



- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.



- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.









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