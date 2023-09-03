وفى بداية الإجتماع أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة، عقب ذلك قام المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية بإجراء عرض تقديمى أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة ( م/ 360 الحربى ) بجانب إستعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والاسواق الخارجية.

وشدد الوزير " محمد صلاح " خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.



