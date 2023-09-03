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الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص من الدائرى الجنوبى حتى شارع الهرم آخر سبتمبر

9/3/2023 9:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت محافظة الجيزة أن محور عمرو بن العا الحر أحد أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة، لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة في مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعروبة والمريوطية، حيث أنه يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ امتداد له للربط مع محاور أخرى لتوسيع دائرة الاستفادة منه.
وفيما يخص مطالع ومنازل المحور، أكدت المحافظة انتهاء أعمال إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع الهرم والمتجه إلى مناطق المريوطية والعروبة، بالإضافة إلى عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع ترسا والمتجه إلى مناطق منشأة البكاري أو الدائري الجنوبي.
وأوضحت المحافظة أن المحور يضم عدد آخر من المطالع والمنازل جارٍ تنفيذها نطاق محور المريوطية، وهي مطالع ومنازل للقادم من أكتوبر والفيوم والطريق السياحي والبدرشين والعياط والصف.
وقالت المحافظة إن المحور يضم 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بالإضافة إلى 3 حارات مرورية بطريق الخدمة أسفله من اليمين واليسار، مشيرة إلى أنه جارٍ تطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام لإنشاء ساحات انتظار ومطاعم ومحال تجارية لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.
وأكدت المحافظة افتتاح المرحلة الأولى من المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى حتى شارع الهرم أواخر شهر سبتمبر، أما باقى أجزاء المحور للربط مع القوس الشمالي للطريق الدائرى سيتم افتتاحها بالكامل خلال أواخر العام الحالي، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعمير مُنفذ المشروع.





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