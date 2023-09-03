مسؤول سعودي: إشادات دولية بمبادرة المملكة لتطوير آليات مكافحة الفساد
التاريخ
9/3/2023 9:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن مبادرة المملكة بشأن تطوير آليات مكافحة الفساد حظيت بإشادات دولية واسعة النطاق.
وقال أبا الخيل ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم /السبت/ ـ "إن المؤشرات الدولية الحالية لقياس الفساد ليست موضوعية وطريقتها في عملية التقييم بها تحيز ومبنية على رأي عدد من الخبراء في عدة دول".
وأضاف أن المملكة تقود مبادرة دولية لإيجاد معايير جديدة لقياس معدلات الفساد.. موضحا أن هذه المبادرة تهدف الى مساعدة المجتمع الدولي وخاصة البلدان النامية في أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة وعادلة تخدم ليس فقط دول المنطقة ولكن العالم أجمع.
يذكر أن البيان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لتسخير البيانات لمكافحة الفساد ـ الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا ـ قد أوصى على ضرورة دعم الدول الأعضاء في وضع الدراسات الاستقصائية عن الفساد ودعم خطة الأمم المتحدة لتطوير إطار معايير يأخذ بعين الاعتبار الأطر السياسية والقانونية للدول الأعضاء.
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