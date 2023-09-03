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مسؤول سعودي: إشادات دولية بمبادرة المملكة لتطوير آليات مكافحة الفساد

9/3/2023 9:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن مبادرة المملكة بشأن تطوير آليات مكافحة الفساد حظيت بإشادات دولية واسعة النطاق.



وقال أبا الخيل ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم /السبت/ ـ "إن المؤشرات الدولية الحالية لقياس الفساد ليست موضوعية وطريقتها في عملية التقييم بها تحيز ومبنية على رأي عدد من الخبراء في عدة دول".



وأضاف أن المملكة تقود مبادرة دولية لإيجاد معايير جديدة لقياس معدلات الفساد.. موضحا أن هذه المبادرة تهدف الى مساعدة المجتمع الدولي وخاصة البلدان النامية في أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة وعادلة تخدم ليس فقط دول المنطقة ولكن العالم أجمع.



يذكر أن البيان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لتسخير البيانات لمكافحة الفساد ـ الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا ـ قد أوصى على ضرورة دعم الدول الأعضاء في وضع الدراسات الاستقصائية عن الفساد ودعم خطة الأمم المتحدة لتطوير إطار معايير يأخذ بعين الاعتبار الأطر السياسية والقانونية للدول الأعضاء.









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