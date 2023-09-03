وقالت النائبة ميادة شريم - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن مصر والأردن تربطها علاقات تاريخية وجذرية على مر العصور، مؤكدة أن التعاون المصري الأردني في مختلف المجالات والقطاعات نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية.

وأضافت أن مصر لديها تاريخ نيابي كبير وخبرة طويلة في هذا القطاع وهناك حرص أردني على الاستفادة من التجارب المصرية النيابية، مشيرة إلى أن مجلس الأمة الأردني "النواب والأعيان"، لديه علاقات وتعاون وثيق مع البرلمان المصري بغرفتيه "النواب والشيوخ" من حيث تبادل الخبرات والمعرفة.

وأشارت إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الأخيرة إلى الأردن في شهر يونيو الماضي كانت إيجابية ومثمرة للغاية، موضحة أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، لأنها تناولت العديد من الملفات فيما يخص التعاون والعلاقات بين البلدين.

وأوضحت أن الوفد البرلماني المصري، الذي زار الأردن مع رئيس المجلس، كان متنوعا من مختلف اللجان النيابية، وتم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. واصفة الأجواء التي سادت المناقشات والمباحثات البرلمانية بين القاهرة وعمان خلال تلك الزيارة بـ "الإيجابية والمثمرة".

وحول التجربة المصرية في تمكين المرأة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضحت رئيس لجنة المرأة وشئون الأسرة بمجلس النواب الأردني، أن التجربة المصرية في تمكين المرأة فريدة من نوعها ومميزة، منوهة إلى أن الأردن يسعى دائما للاستفادة من تلك التجربة ونتائجها.

ولفتت النائبة ميادة شريم إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، حيث تمكنت في الحصول على العديد من المميزات وحققت الكثير من الإنجازات، مشيرة إلى أن مصر حاليا لديها العديد من النائبات والوزيرات وفي القضاء وغيره مما يجعلها قد تمكنت من العمل في مختلف قطاعات الدولة الهامة.

وعن المرأة الأردنية ودورها النيابي.. قالت النائبة ميادة شريم إن المرأة الأردنية نجحت في تحقيق العديد من المكتسبات خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن حصول المرأة الأردنية على تعديل الدستور وكتابة مصطلح "أردنيات" إنجازا كبيرا.

ونوهت بأن دعم وتأييد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتعديل الدستور ووضع مصطلح "أردنيات" يعد إنجازا تاريخيا في عهده، مؤكدة أن العاهل الأردني لديه حرص كبير على دعم ومساندة المرأة وهو ما يتم حاليا.

وشددت النائبة ميادة شريم على أن المرأة الأردنية تخطو خطوات رائدة في ظل قيادة الملك عبد الله الثاني، مؤكدة أن هناك توجها ملكيا وحكوميا من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في العمل العام والحزبي والنيابي والحكومي.

وعن تجربة المرأة الأردنية في العمل النيابي، أوضحت ميادة شريم أن المرأة أثبتت قدرتها على العمل في مختلف الميادين وخصوصا في العمل النيابي، مشيرة إلى أن هناك عددا قد يكون قليلا من النائبات في مجلس النواب، ولكنهن مؤثرات في العمل البرلماني.

وأشارت رئيس لجنة المرأة وشئون الأسرة بمجلس النواب الأردني إلى أن المرأة كنائبة بمجلس النواب ساهمت في العديد من المناقشات بمشروعات القوانين وتدخلت في التعديلات الدستورية الأخيرة وكانت ومازالت رقما مؤثرا في العمل النيابي.

وكشفت عن أهم القوانين التي ساهمت المرأة في تعديلاتها ومناقشاتها ومنها قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيث تم إضافة فقرة جديدة بشأن الراتب عقب الطلاق أو وفاة الزوج أو الأب بشهر.. واصفة تلك التعديلات بأنها نقلة نوعية في هذا القانون.

واعتبرت شريم أن تعديلات بدعم المرأة من قبل الدولة في المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، نقلة نوعية في القوانين التي تخص المرأة الأردنية.. مؤكدة أن وجود المرأة في مجلس النواب جعلها ناقلة لما تريده المرأة الأردنية في مختلف القطاعات.

ورأت النائبة ميادة شريم أن قانوني الانتخاب والأحزاب تمثل استجابة كبيرة لما تنادي به المرأة الأردنية، حيث تم رفع نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب وكذلك في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية ستكون لها مقاعد أكثر خلال الدورة النيابية الجديدة عقب الانتخابات القادمة.

وحول تطلعات المرأة الأردنية خلال المرحلة المقبلة خصوصا مع رؤية التحديث السياسي والإداري التي أطلقها العاهل الأردني.. قالت النائبة ميادة شرم، إن المرأة الأردنية تساهم في تنفيذ الرؤية الملكية وستكون محور هام من محورها تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، موضحة أن التحديث السياسي جعل المرأة الأردنية تشارك في الأحزاب كقيادة لها حق العمل الحزبي ومساهمة في تنفيذه على أرض الواقع.

وتابعت شريم أن العاهل الأردني يريد تمكين المرأة في كافة القطاعات عقب أن ساهمت في العديد من النجاحات الإدارية والبرلمانية والحكومية، مؤكدة أن رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري ستضع المرأة الأردنية في أولويات الحكومة.

وعن نظرة المجتمع الأردني للمرأة خلال هذه المرحلة وخصوصا بعد ظهورها كوزيرة ونائبة.. أوضحت النائبة ميادة شريم، أنه رغم وجود بعض الأصوات التي وصفتها بـ "القليلة" ضد عمل المرأة، إلا أن الدولة الأردنية عازمة على تمكين المرأة تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني الداعم الرئيس للمرأة في مختلف القطاعات.

وكشفت أنه تأكيدا لدور المرأة المساهم في بناء المجتمع، خاضت كونها نائبة عن الشعب، خطوة جديدة في العمل المجتمعي ربما كانت ومازال يقتصر على العشائر فقط وهذا أمر لا مجال للتشكيك فيه احتراما لدور العشائر والشيوخ، ولكن حينما الأمر يتعلق بإمكانية المشاركة في تحقيق الصلح بين طرفين في مشكلة ما فالحديث هنا يكون لعمل الخير ودعم الاستقرار المجتمعي وبناء المجتمع على أسس سليمة ومنطقية مضمونها هو نشر السلام والصلح بين المتخاصمين.

وأردفت النائبة ميادة شريم أنها قامت مؤخرا بحل قضية عشائرية عالقة بين 3 عشائر من خلال جهودها وتوسطها على خلفية مشاجرة بين 3 أحداث صغار.. مشيرة إلى أنها تمكنت من إيجاد حل للخلاف وإقناع الأطراف كافة لرأب الصدع وحل الخلاف بالحق وبصورة عادلة ومنصفة بشكل جذري، وكان ذلك مفاجأة للجميع ولكنها وجدت الدعم والمساندة من الكثيرين لأنه عمل خير في المقام الأول والأخير.



