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تشغيل محطة كهرباء بدر 3 تجريبياً خلال أيام

9/3/2023 9:20:52 AM
(MENAFN- Youm7) صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء 3 وسيتم التشغيل التجريبى للمحطة خلال أيام، وذلك استكمالاً لخطة الجهاز لتوفير القدرة الكهربائية، نتيجة التوسع العمرانى وزيادة نسبة الإشغال بمدينة بدر.



وتفقد المهندس عمار مندور، مكونات محطة كهرباء بدر 3، يرافقه فريق عمل من شركة نقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء، لإجراء الاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة، حيث أفادوا أنه من المتوقع التشغيل وإطلاق الجهد على المحطة قريباً.



جدير بالذكر أن المحطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها تبلغ قدرتها 120 ميجا/فولت/أمبير، وستخدم الحى الثالث وجزءا من الحيين الرابع والثانى وأراضى شمال المدينة، مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط على محطتى بدر 1، وبدر 2.



وشهد المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات لعملية النظافة الخاصة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقى لشركة التعمير، وذلك بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات ومديري الشركة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال النظافة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقى ومجاورات( 54 – 104 – 155 ) عمارة طبقاً لكراسة المواصفات الخاصة بجهاز تنظيم المخلفات البلدية، وذلك
استمراراً للجهود المبذولة في حركة التنمية بالمدينة.



وقام جهاز مدينة بدر بفحص المعدات والتأكد من مطابقتها لكراسة الشروط، مؤكداً على مسئولي الشركة ضرورة العمل فوراً على النظافة التامة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي، وتعهدت الشركة بالنظافة المرجوة خلال فترة قصيرة جداً، وسيتم توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحى، وستتم المتابعة اليومية للوصول بنظافة الحى إلى المستوى المأمول، كما تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشاريع الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.











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