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وزارة الصحة تكشف تفاصيل البرنامج العلمى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

9/3/2023 9:20:51 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية يتألف برنامجه العلمى من جلسات تفاعلية وورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراءالمحليين والدولية بمجال الصحة والسكان والتنمية وأوضحتها الصفحة الرسمية للوزارة فى المحاور التالية.















وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والذي تنظمه وزارةالصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.







وأوضح عبدالغفار أنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن من حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفا أن هذا يعتبر أولتطبيق لمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنيةوالتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة منجهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».







وأكد عبد
الغفار حرص الوزارة على الحصول على اعتماد المجلس لبرنامج المؤتمر العلمي، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،بالعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، مما يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من المستوىالمهاري لأعضاء الفريق الصحي.







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