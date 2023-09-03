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السيد قنديل: تحويل جامعة حلوان إلى جامعة تكنولوجية جامعة خضراء

9/3/2023 9:20:51 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوا على سعي الجامعة لبذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعد أحد أهم عناصر رؤية مصر 2030 والتحول لجامعة تكنولوجية وجامعة خضراء، وإحداث نقلة نوعية فى العملية التعليمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم التكنولوجي بشكل رئيسي كمسار للمستقبل.

وبالتزامن مع استعددات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، استقبال العام الجامعي الجديد وانتظام الطلاب القدامى والجدد وطلاب الجامعة الوافدين تعمل الجامعة على تهيئة الجامعة للتحول الرقمى وتحولها الى جامعة خضراء.

وأوضحت جامعة حلوان، أن هناك العديد من الجهود وأعمال التطوير الجارية لاعادة هيكلة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للجامعة وذلك برصف الطرق بالانترلوك وإعادة تصميم شبكات البنية التحتية بها، وكذلك تنفيذ أنظمة الإنارة بالطرق الحديثة والاعتماد على الإضاءة الليد والتى توفر فى استهلاك الطاقة بشكل كبير.
كما يجري العمل على زراعة جميع المسطحات الخضراء بالجامعة واستحداث مساحات خضراء جديد لتحقيق التوزان البيئى بداخل الجامعة وايضا استخدام الزراعات المثمرة كلما أمكن، تنفيذ كل مايلزم من إعادة هيكلة الموقع العام للجامعة وإجراء اعمال صيانة الجدران والدهانات على كافة مسارات الطرق الداخلية للجامعة، بالإضافة إلى العمل على إعادة وتحديث البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالجامعة، للاستعداد لتطبيق منظومة التحول الرقمى بالجامعة .
ويتم تنفيذ الأعمال من خلال مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، وفريق العمل المشارك تحت قيادة الدكتور أحمد البنداري مدير المركز.










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