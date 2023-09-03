الرى تشن حملة لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلى بالبحيرة
التاريخ
9/3/2023 9:20:51 AM
(MENAFN- Youm7) شنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى هيئة الصرف حملة مكبر لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلي بمدينة إدكو تحت إشراف الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة.
وشددت
وزارة الموارد المائية والرى ، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعدياتفى مهدها.
الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.
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