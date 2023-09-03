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الرى تشن حملة لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلى بالبحيرة

9/3/2023 9:20:51 AM
(MENAFN- Youm7) شنت وزارة الموارد المائية والري ‎ممثلة فى هيئة الصرف حملة مكبر لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلي بمدينة إدكو تحت إشراف الإدارة ‏‎العامة لصرف شمال البحيرة.



وشددت
وزارة الموارد المائية والرى ، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعدياتفى مهدها.



الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.







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