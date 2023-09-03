وقال لونج - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه لديه ثقة كاملة بأن ثارمان سيؤدي وجباته كرئيس بكل تميز، لافتا إلى أن ثارمان - الذي شغل سابقا منصب وزير أول وعمل كنائب رئيس وزراء - لديه سجل طويل ومميز في الخدمة العامة.

كما تقدم رئيس الوزراء السنغافوري بالشكر إلى مسؤولي الانتخابات لعملهم الجاد وإلى الناخبين داخل سنغافورة وفي الخارج على أداء واجبهم المدني.. داعيا المواطنين إلى الوحدة مرة أخرى مع انتهاء الانتخابات لمجابهة التحديات المقبلة ولبناء دولة أكثر وحدة وقوة.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2.3 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم أمس في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس التاسع لسنغافورة في 1264 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وكان يتنافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحون وهم: نج كوك سونج كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام، وتان كين ليان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".



