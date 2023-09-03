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سلامة البوتوكس والفيلر على طاولة مشاورات حكومة بريطانيا بعد 3 آلاف شكوى

9/3/2023 9:20:51 AM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك مشاورات داخل الحكومة البريطانية لاستكشاف كيفية جعل البوتوكس وغيره من العلاجات التجميلية غير الجراحية أكثر أمانًا وسط مخاوف بشأن الممارسين عديمي الضمير.



وأوضحت الصحيفة أنه يتم إجراء ما يقدر بنحو 900 ألف عملية حقن من توكسين البوتولينوم في المملكة المتحدة كل عام.
وتلقى Save Face - وهو سجل معتمد من الحكومة للممارسين المعتمدين - ما يقرب من 3000 شكوى في عام 2022، أكثر من ثلثيها متعلقة بالحشو الجلدي "الفيلر" وما يقرب من ربعها متعلق بالبوتوكس.



وستنظر المشاورة في القيود العمرية على بعض الإجراءات، بالإضافة إلى إدخال نظام ترخيص للممارسين وشركات التجميل العاملة في إنجلترا.



وقالت وزيرة الصحة النسائية، ماريا كولفيلد: "سواء كان الأمر يتعلق بالبوتوكس أو الحشو الجلدي "الفيلر" أو حتى التقشير الكيميائي، فقد سمعنا الكثير من القصص عن أشخاص لديهم تجارب سيئة من إجراء عمليات تجميل من شخص عديم الخبرة أو غير مؤهل. "



وقالت إن "دورها هو ضمان معايير متسقة للمستهلكين وتكافؤ الفرص للشركات والممارسين".



ستأخذ المشاورة آراء المتخصصين في هذا المجال والأفراد الذين خضعوا لإجراءات تجميلية غير جراحية، مثل إزالة الشعر بالليزر والحشو الجلدي، لتقديم وجهات نظرهم حول كيفية جعل الصناعة أكثر أمانًا.



وفي يونيو، ذكرت صحيفة "الجارديان" عن عدد متزايد من الشكاوى حول العمليات التجميلية غير الجراحية، بما في ذلك حشو الجلد أو حقن الدهون في الأرداف لإضافة الحجم والتحديد. ويمكن القيام بنفس الشيء لتعزيز الثديين. من المرجح أن يتم تغطية هذه الإجراءات عالية المخاطر في المشاورة.



وقالت مديرة منظمة Save Face، أشتون كولينز، إنه سعيد بدعوته للمساهمة في المشاورة العامة. وقالت: "إن المشاركة في هذه العملية مكنت المنظمة من المساهمة بنشاط في مناقشات المائدة المستديرة مع الوزراء وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين".









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