وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن المركبة (أديتيا-إل1) أقلعت إلى الفضاء على متن صاروخ "بي أس أل في أكس أل" من مركز الفضاء في سريهاريكوتا بولاية "أندرا براديش" في رحلة تستمر أربعة أشهر إلى أن تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر.

يذكر أن المركبة الفضاء الهندية "تشاندريان - 3" هبطت في الـ23 أغسطس الماضي قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف كثيرا، وهو ما يشكل سابقة عالمية في برنامج فضائي، ومحطة تاريخية لدولة من أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان والتي انضمت إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر.



