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محامى ترامب السابق يدفع ببراءته فى تهم إلغاء نتائج انتخابات 2020 بجورجيا

9/3/2023 9:20:51 AM
(MENAFN- Youm7) دفع رودي جولياني، محامى الرئيس الأمريكى السابق، ببراءته من التهم الموجهة إليه في ولاية جورجيا والتي تتهمه ، مع الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين، بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية بشكل غير قانوني، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.



وفي تقديم إقراره بالبراءة أمام المحكمة، تنازل عمدة نيويورك السابق عن حقه في المثول في جلسة الاستماع المقرر عقدها في 6 سبتمبر. ينضم إلى الرئيس السابق وما لا يقل عن 10 آخرين في التخلي عن رحلة إلى أتلانتا للمثول أمام القاضي في قاعة محكمة مكتظة بكاميرات الأخبار.



وأوضحت الوكالة أن ترامب وجولياني من بين 19 شخصًا متهمين في لائحة اتهام مترامية الأطراف مكونة من 41 تهمة توضح تفاصيل مؤامرة واسعة النطاق لإحباط إرادة الناخبين في جورجيا الذين اختاروا المرشح الديمقراطي جو بايدن على شاغل المنصب الجمهوري.



وتشير التهم الموجهة إلى جولياني، إلى جانب مشاكل قانونية أخرى، إلى سقوط ملحوظ لرجل تم الاحتفال به باعتباره "عمدة أمريكا" في أعقاب هجوم 11 سبتمبر الإرهابي. ويواجه الآن 13 تهمة، بما في ذلك انتهاك قانون مكافحة الابتزاز في جورجيا، والذي كانت نسخته الفيدرالية إحدى أدواته المفضلة كمدعي عام في الثمانينيات.



وقالت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، إنها تريد محاكمة جميع المتهمين التسعة عشر معًا. لكن الجدل القانوني قد بدأ بالفعل في عدد كبير من الدعاوى القضائية منذ تقديم لائحة الاتهام في 14 أغسطس.



وقدم العديد من المتهمين طلبات لمحاكمتهم بمفردهم أو مع مجموعة صغيرة من المتهمين الآخرين، بينما يحاول آخرون نقل إجراءاتهم إلى المحكمة الفيدرالية. ويسعى البعض إلى محاكمتهم بسرعة بموجب حكم محكمة في جورجيا الذي يقضي بأن تبدأ محاكماتهم بحلول أوائل نوفمبر، بينما يطلب آخرون من المحكمة بالفعل تمديد المواعيد النهائية.



ونظرًا لتعقيد واتساع نطاق لائحة الاتهام المؤلفة من 98 صفحة، طلب جولياني من القاضي في ملف يوم الجمعة منحه 30 يومًا على الأقل بعد تلقيه معلومات عن الشهود والأدلة من المدعين لتقديم الطلبات. عادة، يجب تقديم طلبات ما قبل المحاكمة في غضون 10 أيام بعد الاستدعاء.







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