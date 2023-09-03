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جبل فوجى.. زيارة الملايين سنويا تضغط على خدماته وتزيد من التلوث السياحى

9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن جبل فوجي فى اليابان يجذب أعدادا كبيرة من الزوار والسائحين كل عام، فهو ليس فقط مكان جذب سياحى مميز وإنما يعد مكانا مقدسا يضم العديد من المعابد، لكن يبدو أن كثرة الزوار تخاطر بإضافة الجبل إلى قائمة متزايدة من المقاصد ضحايا التلوث السياحي، من أمستردام إلى ماتشو بيتشو.



وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2013، أدرجت منظمة اليونسكو الجبل -وهو أعلى قمة فى اليابان- ضمن مواقع التراث العالمي، وصفته بأنه مكان تاريخي للحج ألهم عددًا لا يحصى من الفنانين والشعراء.



ولا يزال يثير الرهبة، خاصة عند النظر إليه من مسافة بعيدة، إلا أن أعداد الزائرين التى تزداد عاما بعد عام، تضغط على الخدمات المرتبطة بالجبل مثل المراكز الصحية وتهدد بما يعرف بالتلوث السياحى.



وزار أكثر من 2.3 مليون شخص المرحلة الخامسة التي يبلغ ارتفاعها 2400 متر - مع وصول عدد أقل إلى المرحلة العاشرة والأعلى - في عام 2012، وفقًا للحكومة المحلية في ياماناشي، إحدى المحافظتين اللتين تمتدان على جانبي الجبل.



وبحلول عام 2019، تضاعف هذا العدد ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين. وفي يوليو ، عندما يبدأ موسم التسلق السنوي، وصل حوالي 65 ألف متنزه إلى القمة، بزيادة قدرها 17% عن عام 2019.



وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم خفض عدد المركبات الخاصة فى إطار التدابير التي تستهدف السيارات الملوثة، إلا أنه تم استبدالها بانفجار في عدد الحافلات، حيث تنقل كل منها مجموعة كبيرة أخرى من المتنزهين.



ويشكل الاكتظاظ ضغطا غير مسبوق على مرافق المراحيض المحدودة، مما يخلق جبالا صغيرة من القمامة، كما يقول المرشدون المحليون، مما يزيد من احتمال وقوع الحوادث. ويجد المتسلقون المتمرسون طريقهم إلى أعلى المراحل العليا من الجبل مسدودًا بمجموعات كبيرة من الزوار عديمي الخبرة، بما في ذلك أولئك الذين، بسبب المنحنى الشهير لمنحدراته على البطاقات البريدية المصورة، قللوا من حجم التحدي الجسدي الذي ينتظرهم.









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