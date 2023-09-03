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الجزيرى يصل القاهرة للانضمام للزمالك.. وقياسات بدنية لزيزو وفتوح وسامسون

9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) وصل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعب. وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي
قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.
ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة فى تدريبات الزمالك بداية من غد، الأحد، بشكل طبيعي استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.
فى ذات الصدد، خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.
وخضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في أحد المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.
ولم يخضع الرباعي للقياسات
البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غد الأحد.



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