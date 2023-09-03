الجزيرى يصل القاهرة للانضمام للزمالك.. وقياسات بدنية لزيزو وفتوح وسامسون
التاريخ
9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) وصل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعب. وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي
قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.
ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة فى تدريبات الزمالك بداية من غد، الأحد، بشكل طبيعي استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.
فى ذات الصدد، خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.
وخضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في أحد المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.
ولم يخضع الرباعي للقياسات
البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غد الأحد.
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