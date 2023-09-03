الأهلى يبدأ إجراءات السفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى
التاريخ
9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي، وبدأ الجهاز الإداري استخراج تأشيرات السفر للاعبين والجهاز الفنى والإداري.
وكلّف مجلس إدارة الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة المارد الأحمر فى السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي.
ويلتقي
الأهلي
مع اتحاد العاصمة فى التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية، ويخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء كونه بطل الكونفدرالية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير. ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
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