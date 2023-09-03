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الأهلى يبدأ إجراءات السفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى

9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي، وبدأ الجهاز الإداري استخراج تأشيرات السفر للاعبين والجهاز الفنى والإداري.

وكلّف مجلس إدارة الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة المارد الأحمر فى السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي.
ويلتقي
الأهلي
مع اتحاد العاصمة فى التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية، ويخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء كونه بطل الكونفدرالية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.



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