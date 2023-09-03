ويرغب إيهاب جلال فى عمل جلسات استشفاء للاعبين للتخلص من إجهاد توالى التدريبات الصباحية والمسائية بجانب المباريات الودية.

وينتظم فى التدريب المسائى 16 لاعباً كان قد تم استبعادهم من ودية الأمس لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو لأسباب فنية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي علي فريق أورانج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الخامسة مساء أمس علي الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية إستعداد لمباريات الموسم الجديد

أحرز أهداف الإسماعيلي عمر الوحش في الدقيقة 4 من الشوط الثاني و عماد حمدي في الدقيقة 82 و نادر فرج في الدقيقة 88.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم و إياد العسقلاني و محمد بيومي و عصام صبحي

خط الوسط: محمد حسن و عبدالله السعيد و عمر الساعي و مروان حمدي و عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم : باسم مرسي

بدأ الإسماعيلي مسيطرا علي وسط الملعب و ظهر التجانس علي اللاعبين خاصة في التحرك بدون كرة و أضاع اللاعبون أكثر من فرصة محققة أبرزها انفراد لمروان حمدي في الدقيقة 13 بعدما مر من حارس المرمى و سددها خارج المرمي.

وواصل الإسماعيلي هجومه و لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

و في الشوط الثاني لعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: كريم عرفات و محمد عمار و محمد نصر و أحمد محسن

خط الوسط: عماد حمدي و محمد مخلوف و عمر الوحش و محمد عبد السميع نادر فرج

خط الهجوم: محمد زيدان ( عمرو سعيد )

ظهر الإسماعيلي بشكل أفضل من الشوط الأول و تمكن من إحراز هدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عمر الوحش و واصل الفريق هجومه و أضاع أكثر من فرصة محققة حتي نجح عماد حمدي في إحراز الهدف الثاني عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 82 و في الدقيقة 88 ينجح نادر فرج في إحراز الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثة نظيفة.