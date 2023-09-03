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الزمالك يضع برنامجا خاصا لـ عبد الشافى وجمعة وتدريبات إضافية لـ أوباما

9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت. وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.



ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض
مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.



فى ذات الصدد، خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادا للموسم الجديد.



وشارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.







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