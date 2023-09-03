سعيد الجدى هو أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة البيضاء فى فترة السبعينيات، وكان يعمل مدرباً بقطاع الناشئين بالزمالك منذ عدة أعوام، قبل تعرضة لوعكة صحية ألزمته الفراش.

وحصل سعيد الجدى على لقب فدائى خط دفاع الزمالك فى الثمانينيات، نظرا لروحه القتالية داخل المستطيل الأخضر وقدرته على إبطال خطورة مهاجمى الخصوم.

وتقدم ناديا الزمالك والأهلي بخالص التعازي في وفاة سعيد الجدي لاعب الزمالك الأسبق والذي توفي صباح أمس بعد صراع مع المرض.



