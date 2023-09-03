Monday, 04 September 2023 10:30 GMT

عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك الأسبق فى الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل

9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) يقام الثلاثاء المقبل، عزاء سعيد الجدى نجم نادى
الزمالك
السابق، فى مسجد الحامدية الشاذلية والذى وافته المنية أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

سعيد الجدى هو أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة البيضاء فى فترة السبعينيات، وكان يعمل مدرباً بقطاع الناشئين بالزمالك منذ عدة أعوام، قبل تعرضة لوعكة صحية ألزمته الفراش.

وحصل سعيد الجدى على لقب فدائى خط دفاع الزمالك فى الثمانينيات، نظرا لروحه القتالية داخل المستطيل الأخضر وقدرته على إبطال خطورة مهاجمى الخصوم.

وتقدم ناديا الزمالك والأهلي بخالص التعازي في وفاة سعيد الجدي لاعب الزمالك الأسبق والذي توفي صباح أمس بعد صراع مع المرض.

وأعلن الزمالك والأهلي عبر صفحاتهما الرسمية تقديم خالص العزاء لأسرة سعيد الجدي وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



MENAFN03092023000132011024ID1107000473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث