عرض فيلم ستموت فى العشرين بنادى السينما الأفريقية اليوم

وجدير بالذكر أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز فى مهرجانات سينمائية منها: برلين والجونة وقرطاج، والمخرج السوداني أمجد أبو العلاء حصل علي شهادة من النقاد وأعضاء الجمعية والصحفيين والسينمائيين باختيار فيلم "ستموت في العشرين" من بين الأفلام العربية الثلاثة التى حصلت على أعلى تصويت من بين الأفلام العربية التى عرضت فى دور العرض المصرية خلال عام 2021.

فيلم "ستموت في العشرين" أنتج بدعم من عدة جهات منها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صندوق اتصال)، ونادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.