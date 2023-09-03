Monday, 04 September 2023 10:29 GMT

عرض فيلم ستموت فى العشرين بنادى السينما الأفريقية اليوم

9/3/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Youm7) يعرض، اليوم السبت، فيلم "ستموت فى العشرين " بنادى السينما الأفريقية بسينما الهناجر، السابعة مساء، والفيلم من إخراج أمجد أبو العلا، وتدور أحداثه حول طفل يتنبأ له بأنه سيموت فى العشرين من عمره ما يجعل الأبوين يمران بظروف وأفكار صعبة ويحاولان السيطرة عليه، ترى ماذا يحدث عندما يصل هذا الطفل إلى سن العشرين؟

وجدير بالذكر أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز فى مهرجانات سينمائية منها: برلين والجونة وقرطاج، والمخرج السوداني أمجد أبو العلاء حصل علي شهادة من النقاد وأعضاء الجمعية والصحفيين والسينمائيين باختيار فيلم "ستموت في العشرين" من بين الأفلام العربية الثلاثة التى حصلت على أعلى تصويت من بين الأفلام العربية التى عرضت فى دور العرض المصرية خلال عام 2021.

فيلم "ستموت في العشرين" أنتج بدعم من عدة جهات منها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صندوق اتصال)، ونادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.


MENAFN03092023000132011024ID1107000472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث