هذه المقدمة كان لابد منها قبل الاحتفاء بفنان من أعظم فنانى مصر مر على رحيله 100 عام وهو فنان الشعب بلا منازع ومنافس فى اللقب الفنان سيد درويش ، ومن أجل ذلك حرصت - قدر المستطاع - أن أقدم هذا المقال بمعلومات موثقة وحقيقية بالرجوع إلى سجلات الإذاعة المصرية وسجلات جمعية المؤلفين والملحنين وغيرها من المصادر الموثقة.

هذا العبقري أدخل تطورات في أساليب التلحين والغناء وجدد الفكر الموسيقي، فبعد أن كان الغناء المصري يهتم بالدرجة الأولى بعنصر التطريب واستعراض إمكانيات صوت المغني أو المغنية ومساحته الواسعة، جاء سيد درويش واهتم بالتعبير عن معاني الكلمات، وإن لم تخلو أيضا أغلب أعماله من التطريب وبخاصة أدواره الغنائية، لكنه وكما يؤكد د. زين نصار في كتابه ( موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين ) أن سيد درويش استخدم التطريب بمنطق فني ودون إسراف كما كان يحدث قبله.

وجاءت أعمال سيد درويش الغنائية متنوعة، فقد لحن العديد من الموشحات والأدوار والطقاطيق، كما لحن أغاني الطوائف وقدم الألحان الوطنية التي ألهبت الشعور الوطني لدي كل المصريين، وجاء انتاج سيد درويش الأكبر في المسرحيات الغنائية التي بلغ عددها ( 31 ) مسرحية، ولحنها خلال السنوات السبع التي عاشها في القاهرة من عام 1917 إلي عام 1923 ، ورغم أن سيد درويش عاش حوالي 31 عاما فقط، إلا أنه ترك لنا أعمالا غنائية تشهد له بالعبقرية في إبداع الألحان وصياغتها بأسلوبه المتميز، فاحتل مكانه وعن جدارة في تاريخ الموسيقا العربية الحديثة.



وتؤكد المصادر الموثقة أن سيد درويش ولد في 17 مارس عام 1892، من أبوين فقيرين من عامة الشعب المطحون في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، أي بعد انقضاء عشر سنوات علي الاحتلال البريطاني للأراضي المصرية، وكانت مصر يومئذ تابعة للخلافة العثمانية.

ألحقه والده بكتاب "سيدى أحمد الخياش" وتلقى فيه خلال عامين ما مكنه من حفظ القرىن الكريم ثم انتقل إلى مدرسة "حسن حلاوة"، وكان بالمدرسة مدرس مغرم بالغناء، وكانت هواياته تلقين هذه الغنائيات لطلبته فى المدرسة، فكان سيد درويش أشد الطلبة إقبالا على حفظ واستيعاب تلك الأنغام، وظهرت موهبته الغنائية بما يتفق ويتجاوب مع هذه الهوية التى اكتشفها المدرس، فأحاطه برعايته بل ورشحه لأن يكون رئيسا لفرقته، وعهد إليه بتدريب الطلبة علي الغناء، وكان من أثر ذلك أن شاعت في نفس سيد درويش ثقته بنفسه، انتقل بعد ذلك إلى مدرسة شمس المدارس بحي راس التين وشاءت المصادفة أن أحد مدرسيها يعمل ليلا بفرقة الشيخ سلامة حجازي، ويحفظ قصائده فكان يلقنها لتلاميذه، واستطاع ان يكتشف موهبة سيد درويش من بينهم، فقربه اليه وتعهده بالرعاية الفنية ولقنه مجموعة من الأناشيد والسلامات ثم الالحان وقصائد الشيخ سلامة حجازي وهكذا كان الحظ حليفا لسيد درويش.