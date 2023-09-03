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مهرجان آفاق مسرحية يطلق دورته الـ9 باسم الراحل كرم مطاوع

9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7) يطلق مهرجان آفاق مسرحية، برئاسة الفنان هشام السنباطي، دورته الـ 9 باسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع ، الذى كان أستاذا ومعلما في أكاديمية الفنون، بالإضافة لكونه مخرجا مسرحيا عظيما، قدم العديد من الأعمال المسرحية المهمة، كما أنه ممثل كبيرا شارك فى أعمال سينمائية عديدة مع نجوم السينما.

مهرجان آفاق مسرحية تبدأ مرحلته الأولي من التصفيات الأولية بداية من 1 أكتوبر وحتى 14 من نفس الشهر، أما المرحلة الثانية فتبدأ من 17 إلى 23 أكتوبر، وهي مرحلة المسابقات فتبدأ بعد مرحلة التصفيات مباشرة ، والمرحلة الثالثة وهي " النهائيات " تبدأ من 28 أكتوبر وحتي 6 نوفمبر علي مسرح الهناجر .

من جهته قال المخرج هشام السنباطي، مؤسس وأمين عام مهرجان "آفاق مسرحية"، إن 15 سبتمبر هو آخر موعد لتقديم الفرق المسرحية الراغبة فى المشاركة فى الدورة التاسعة؛ حيث سيتم غلق باب المشاركات، استعدادا لانطلاق المهرجان فى أكتوبر المقبل.

فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان تنطلق اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، ومهرجان آفاق مسرحية هو مشروع مسرحي كبير يضم العديد من فرق الأقاليم من كل ربوع مصر، ويهدف إلى تقديم إبداعات شباب المسرح المستقل والحر في مختلف أشكال المسرح كمسرح الطفل والمايم والديودراما والمونودراما ومسرح ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقام المهرجان على ثلاث مراحل وهي التصفيات الأولية وملتقى المسابقات والنهائيات.

جدير بالذكر أن المهرجان تقام دورته التاسعة تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.



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