طريقة عمل الرنجة بالمانجو.. طعمها لذيذ وجديدة على أسرتك

طريقة عمل الرنجة بالمانجو.. طعمها لذيذ وجديدة على أسرتك
التاريخ
9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7)
كان هناك الكثير من التعليقات الساخرة حول طريقة عمل الرنجة بالمانجو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تتداول أكثر من شخص صور لها، بالإضافة إلى أنها جديدة بالنسبة للكثير، على الرغم من أن الرنجة من الأكلات التى يفضلها الكثير ، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور طريقة عمل الرنجة بالمانجو على طريقة الشيف دعاء نوير.
طريقة عمل الرنجة بالمانجو
طريقة عمل الرنجة بالمانجو: المكونات:
سمكة رنجة مقطعه مكعبات.
بصلة مقطعة.
فلفل ألوان مقطع صغير.
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.
ثمرة مانجو مقطعة لمكعبات.
بطاطس مكعبات مقشرة ومسلوقة. طريقة عمل صوص الرنجة بالمانجو :المكونات:
علبة زبادي.
ثوم.
ملعقة صغيرة خل.
عصير ليمون.
2ملعقة من مكعبات المانجو. طريقة تحضير الرنجة بالمانجو:
وخفق جميع المكونات معا بالخلاط اليدوى الخاص بالصوص.
تخلط جميع مكونات السلطة معاً.
يضاف الصوص إلى الخضار ويقلب.
ثم تضاف مكعبات الرنجة والمانجو وتقدم في طبق التقديم.
يمكن تناولها مع مشروبات المانجو الفريش، أو عصير الليمون على حسب الرغبة .
طريقة تحضير الرنجة
تحضير الرنجة بالمانجو
رنجة بالمانجو
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