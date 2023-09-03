طريقة عمل الرنجة بالمانجو.. طعمها لذيذ وجديدة على أسرتك

كان هناك الكثير من التعليقات الساخرة حول طريقة عمل الرنجة بالمانجو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تتداول أكثر من شخص صور لها، بالإضافة إلى أنها جديدة بالنسبة للكثير، على الرغم من أن الرنجة من الأكلات التى يفضلها الكثير ، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور طريقة عمل الرنجة بالمانجو على طريقة الشيف دعاء نوير.







سمكة رنجة مقطعه مكعبات.

بصلة مقطعة.

فلفل ألوان مقطع صغير.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

ثمرة مانجو مقطعة لمكعبات.

بطاطس مكعبات مقشرة ومسلوقة.

علبة زبادي.

ثوم.

ملعقة صغيرة خل.

عصير ليمون.

2ملعقة من مكعبات المانجو.

وخفق جميع المكونات معا بالخلاط اليدوى الخاص بالصوص.

تخلط جميع مكونات السلطة معاً.

يضاف الصوص إلى الخضار ويقلب.

ثم تضاف مكعبات الرنجة والمانجو وتقدم في طبق التقديم.

يمكن تناولها مع مشروبات المانجو الفريش، أو عصير الليمون على حسب الرغبة .



