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بتفكر فى الشغل وانت فى البيت؟ خطوات هتساعدك تفصل حياتك الشخصية عن شغلك

9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7) عند الإنتهاء من
العمل ودخول المنزل يبدأ الشخص يهتم بنفسه وبحياته الخاصة، ليرى ما الذى يريد أن يقوم به من أمور شخصية بعيداً عن ضغوط العمل، ولكن يوجد بعض الأشخاص لا يستطيعون الفصل بين ضغوط العمل المستمرة وحياتهم الشخصية، ويظلون يفكرون بكل ما يخص العمل حتى وهم جالسون مع أسرهم، ويوجد بعض الخطوات
التي تجعل من السهل فصل الحياة الشخصية عن العمل فور العودة للمنزل، وفقاً لموقع "lifehack".


نصائح لفصل الحياة الشخصية عن العمل


ممارسة الرياضة بشكل منتظم:


العمل يجعل الشخص يفكر في أمور كثيرة، ولكن توجد بعض الأمور التي يمكن أن تجعل العقل يتوقف عن القلق والتفكير فى العمل، مثل ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لأن التمارين الرياضية قادرة على منع التفكير بالعمل، مع الحفاظ على اللياقة البدنية، عن طريق القيام بتمرين قصير في المنزل، مما يجعل الشخص يتحرر من أفكار العمل غير المتوقعة.

إنشاء حدود داخل المنزل:

قد يذهب الشخص للفراش في المساء لينام ولكن لا يستطيع للتفكير الزائد، ولهذا على الشخص أن يبقى بعيداً عن الفراش إذا لم يكن يشعر بالنوم، يجب أن يتوقف عن متابعة أمور العمل أثناء الاستلقاء على الفراش مع فصل غرفة المكتب عن باقي الغرف .


العودة للمنزل

القيام بأنشطة مختلفة:

طوال الوقت قد ينشغل الشخص بالعمل ويقلق منه، ولهذا عليه أن يوقف ذلك الصوت بداخله حتى لا يكون منشغلا لوقت طويل، عن طريق القيام ببعض الأنشطة، مثل الذهاب لتناول العشاء مع صديق قديم، أو المشى لمسافة طويلة أو الذهاب للسباحة أو حتى لصيد السمك، حتى يصرف الذهن التفكير عن العمل مما يجعل العقل يتشتت و يساعد ذلك على الانفصال عن التفكير في أمور العمل.


عمل

تغير الملابس:

يجب على الشخص فور الذهاب للمنزل أن يغير ملابسه ويرتدى ملابس مريحة مثل البيجامة، مما يجعل الشخص يشعر أنه قطع الاتصال عن العمل ويشعر بالإسترخاء عند تواجده في المنزل.

تحديد ساعات العمل:

الوقت يمر بسرعة وقد لا ينتهى الشخص من عمله بعد، ولهذا عليه أن يحدد وقت العمل الذى يقوم به، ويضع وقت لتناول الغداء في العمل ثم يتابع المهام التي لديه لحين انتهاء العمل، ولا يجب أن يجلس الشخص بعد ساعات العمل مما يجعله يشعر بالذنب بسبب الإفراط في العمل، ولهذا عليه أن يحدد مواعيد عمل لا يتعداها.


عمل



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