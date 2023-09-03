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6 مساجد تتميز بالتحف المعمارية فى مصر منها مسجد الفتاح العليم.. ما تفوتش زيارتها

9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7) من أشهر الدروس التي تمت دراستها، ولم ينسها أبدا الطلاب، هي وصف مميز لمحافظة القاهرة، وهو "مدينة الألف مئذنة"، وهذا واحد من ضمن الكثير من الألقاب التي أطلقت عليها، وجاء هذا الوصف نظرا لأن وقتها كانت عدد المآذن بالقاهرة فقط حوالي 1000 مئذنة، ومع تطور ومرور الوقت، أصبح بالتأكيد العدد في تزايد مستمر، ونظرا لكثرة المساجد المشيدة حتى الآن نادرا ما يستطيع شخص واحد زيارتها بأكملها، ولذا يستعرض "اليوم السابع" أبرز وأشهر المساجد التي يجب أن تزورها لما لها من طابع تاريخي وفن معماري.


مسجد مساجد منطقة القلعة

في الطريق لقلعة صلاح الدين الأيوب ، تجد أن المنطقة بها العديد من المباني المشيدة، قد تعتقد للوهلة الأولى أنها مبان عادية ولكنها ثلاثة مساجد، الأول مسجد سليمان باشا وهو أول مسجد عثماني بني في القاهرة، يتميز بالعديد من القباب، وساحته المفتوحة، وزينت قبابه الداخلية بآيات قرآنية مزخرفة بالخط الكوفي، المسجد الثاني هو مسجد الناصر محمد، يقع المسجد في القسم الجنوبي من قلعة صلاح الدين الأيوبي،
وما يميز هذا المسجد هو مئذنتيه، وهما الوحيدتان في مصر اللتان تقع قاعدتهما تحت مستوى السطح، المسجد الثالث هو مسجد المرمر وقد أمر محمد علي ببناء المسجد تخليدا لذكرى ابنه الأكبر طوسون الذي توفي صغير عام 1816، وكان ذلك عام 1830، بمجرد تشييده، أصبح المسجد الرئيسي للقلعة بدلا من مسجد الناصر محمد.


مساجد مصر مسجد الخازندارة

يعتبر مسجد الخازندارة من أقدم المساجد العريقة في مصر وتحديدا في حي شبرا مصر، وقد بني في عشرينيات القرن الماضي، به ملحق به معهد ديني كبير وعريق، يحتوي على أعمدة رخامية لحمل العقود الحجرية تصل إلى 16 عمودا، بقواعدها وتيجانها والتي تم إحضارها من إيطاليا خصيصا لبناء هذا المسجد.


مسجد الخازندارة مسجد الملكة صفية

يوجد هذا المسجد بحي الداودية في شارع محمد علي بالقلعة في القاهرة، والذي أنشأه أحد مماليك الملكة صفية، وسمي باسمها، والتي عرفت بأعمالها الخيرية، وقد بني مرتفعا عن مستوى الأرض، وأمام كل باب من أبوابه سلم دائري ضخم، ومنارة أسطوانية بنيت على الطراز العثماني.


مسجد الملكة صفية مسجد السيدة نفيسة

يعتبر هذا المسجد من أقدم وأعرق المساجد الموجودة في القاهرة، بحي مصر القديمة، ويوجد به مقام السيدة "نفيسة بنت الحسن" وهي من أهل بيت رسول الله، كما أنه يحمل العواميد المميزة بنقوشها، إلى جانب النقوش الموجودة على الضريح، وقد تم تجديده مؤخرا، وذلك دليل على اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله -عز وجل-
وتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتهم.


مسجد السيدة نفيسة مسجد عمرو بن العاص

يعتبر مسجد عمرو بن العاص، من أشهر وأكبر المساجد الموجودة في القاهرة، كما أنه يلقب بالعديد من الألقاب وعلى رأسها تاج الجوامع، وهو مسجد مميز بأربع مآذن ضخمة، ويضم ساحة كبيرة للصلاة بها، وهو من أشهر الجوامع المصرية التي يلجأ إليها الكثير للصلاة به في المناسبات سواء في الأعياد، وصلاة التراويح في شهر رمضان، وصلاة الجمعة.


عمرو بن العاص مسجد الفتاح العليم
يعتبر مسجد الفتاح العليم ، واحدا من أحدث المساجد المبنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يعتبر تحفة فنية معمارية، وهو واحد من الإنجازات الحديثة في مجال البناء والتشييد، ليصبح أكبر المساجد في المنطقة العربية،
حيث يتميز بمساحته الكبيرة ويسع المسجد بالكامل لأكثر من 12 ألف مصل.
مسجد الفتاح العليم



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