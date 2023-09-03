في الطريق لقلعة صلاح الدين الأيوب ، تجد أن المنطقة بها العديد من المباني المشيدة، قد تعتقد للوهلة الأولى أنها مبان عادية ولكنها ثلاثة مساجد، الأول مسجد سليمان باشا وهو أول مسجد عثماني بني في القاهرة، يتميز بالعديد من القباب، وساحته المفتوحة، وزينت قبابه الداخلية بآيات قرآنية مزخرفة بالخط الكوفي، المسجد الثاني هو مسجد الناصر محمد، يقع المسجد في القسم الجنوبي من قلعة صلاح الدين الأيوبي،

وما يميز هذا المسجد هو مئذنتيه، وهما الوحيدتان في مصر اللتان تقع قاعدتهما تحت مستوى السطح، المسجد الثالث هو مسجد المرمر وقد أمر محمد علي ببناء المسجد تخليدا لذكرى ابنه الأكبر طوسون الذي توفي صغير عام 1816، وكان ذلك عام 1830، بمجرد تشييده، أصبح المسجد الرئيسي للقلعة بدلا من مسجد الناصر محمد.

يعتبر مسجد الخازندارة من أقدم المساجد العريقة في مصر وتحديدا في حي شبرا مصر، وقد بني في عشرينيات القرن الماضي، به ملحق به معهد ديني كبير وعريق، يحتوي على أعمدة رخامية لحمل العقود الحجرية تصل إلى 16 عمودا، بقواعدها وتيجانها والتي تم إحضارها من إيطاليا خصيصا لبناء هذا المسجد.

يوجد هذا المسجد بحي الداودية في شارع محمد علي بالقلعة في القاهرة، والذي أنشأه أحد مماليك الملكة صفية، وسمي باسمها، والتي عرفت بأعمالها الخيرية، وقد بني مرتفعا عن مستوى الأرض، وأمام كل باب من أبوابه سلم دائري ضخم، ومنارة أسطوانية بنيت على الطراز العثماني.

يعتبر هذا المسجد من أقدم وأعرق المساجد الموجودة في القاهرة، بحي مصر القديمة، ويوجد به مقام السيدة "نفيسة بنت الحسن" وهي من أهل بيت رسول الله، كما أنه يحمل العواميد المميزة بنقوشها، إلى جانب النقوش الموجودة على الضريح، وقد تم تجديده مؤخرا، وذلك دليل على اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله -عز وجل-

وتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتهم.



يعتبر مسجد عمرو بن العاص، من أشهر وأكبر المساجد الموجودة في القاهرة، كما أنه يلقب بالعديد من الألقاب وعلى رأسها تاج الجوامع، وهو مسجد مميز بأربع مآذن ضخمة، ويضم ساحة كبيرة للصلاة بها، وهو من أشهر الجوامع المصرية التي يلجأ إليها الكثير للصلاة به في المناسبات سواء في الأعياد، وصلاة التراويح في شهر رمضان، وصلاة الجمعة.





