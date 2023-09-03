6 مساجد تتميز بالتحف المعمارية فى مصر منها مسجد الفتاح العليم.. ما تفوتش زيارتها
التاريخ
9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7) من أشهر الدروس التي تمت دراستها، ولم ينسها أبدا الطلاب، هي وصف مميز لمحافظة القاهرة، وهو "مدينة الألف مئذنة"، وهذا واحد من ضمن الكثير من الألقاب التي أطلقت عليها، وجاء هذا الوصف نظرا لأن وقتها كانت عدد المآذن بالقاهرة فقط حوالي 1000 مئذنة، ومع تطور ومرور الوقت، أصبح بالتأكيد العدد في تزايد مستمر، ونظرا لكثرة المساجد المشيدة حتى الآن نادرا ما يستطيع شخص واحد زيارتها بأكملها، ولذا يستعرض "اليوم السابع" أبرز وأشهر المساجد التي يجب أن تزورها لما لها من طابع تاريخي وفن معماري.
مسجد مساجد منطقة القلعة
في الطريق لقلعة صلاح الدين الأيوب ، تجد أن المنطقة بها العديد من المباني المشيدة، قد تعتقد للوهلة الأولى أنها مبان عادية ولكنها ثلاثة مساجد، الأول مسجد سليمان باشا وهو أول مسجد عثماني بني في القاهرة، يتميز بالعديد من القباب، وساحته المفتوحة، وزينت قبابه الداخلية بآيات قرآنية مزخرفة بالخط الكوفي، المسجد الثاني هو مسجد الناصر محمد، يقع المسجد في القسم الجنوبي من قلعة صلاح الدين الأيوبي،
وما يميز هذا المسجد هو مئذنتيه، وهما الوحيدتان في مصر اللتان تقع قاعدتهما تحت مستوى السطح، المسجد الثالث هو مسجد المرمر وقد أمر محمد علي ببناء المسجد تخليدا لذكرى ابنه الأكبر طوسون الذي توفي صغير عام 1816، وكان ذلك عام 1830، بمجرد تشييده، أصبح المسجد الرئيسي للقلعة بدلا من مسجد الناصر محمد.
مساجد مصر مسجد الخازندارة
يعتبر مسجد الخازندارة من أقدم المساجد العريقة في مصر وتحديدا في حي شبرا مصر، وقد بني في عشرينيات القرن الماضي، به ملحق به معهد ديني كبير وعريق، يحتوي على أعمدة رخامية لحمل العقود الحجرية تصل إلى 16 عمودا، بقواعدها وتيجانها والتي تم إحضارها من إيطاليا خصيصا لبناء هذا المسجد.
مسجد الخازندارة مسجد الملكة صفية
يوجد هذا المسجد بحي الداودية في شارع محمد علي بالقلعة في القاهرة، والذي أنشأه أحد مماليك الملكة صفية، وسمي باسمها، والتي عرفت بأعمالها الخيرية، وقد بني مرتفعا عن مستوى الأرض، وأمام كل باب من أبوابه سلم دائري ضخم، ومنارة أسطوانية بنيت على الطراز العثماني.
مسجد الملكة صفية مسجد السيدة نفيسة
يعتبر هذا المسجد من أقدم وأعرق المساجد الموجودة في القاهرة، بحي مصر القديمة، ويوجد به مقام السيدة "نفيسة بنت الحسن" وهي من أهل بيت رسول الله، كما أنه يحمل العواميد المميزة بنقوشها، إلى جانب النقوش الموجودة على الضريح، وقد تم تجديده مؤخرا، وذلك دليل على اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله -عز وجل-
وتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتهم.
مسجد السيدة نفيسة مسجد عمرو بن العاص
يعتبر مسجد عمرو بن العاص، من أشهر وأكبر المساجد الموجودة في القاهرة، كما أنه يلقب بالعديد من الألقاب وعلى رأسها تاج الجوامع، وهو مسجد مميز بأربع مآذن ضخمة، ويضم ساحة كبيرة للصلاة بها، وهو من أشهر الجوامع المصرية التي يلجأ إليها الكثير للصلاة به في المناسبات سواء في الأعياد، وصلاة التراويح في شهر رمضان، وصلاة الجمعة.
عمرو بن العاص مسجد الفتاح العليم
يعتبر مسجد الفتاح العليم ، واحدا من أحدث المساجد المبنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يعتبر تحفة فنية معمارية، وهو واحد من الإنجازات الحديثة في مجال البناء والتشييد، ليصبح أكبر المساجد في المنطقة العربية،
حيث يتميز بمساحته الكبيرة ويسع المسجد بالكامل لأكثر من 12 ألف مصل.
مسجد الفتاح العليم
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