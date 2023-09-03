



ويعرف مواليد برج الجوزاء بالثرثرة ودائما ما يتحدثون عن علاقتهم بأطفالهم ومشاركتهم لهم أهم أحداث حياتهم، كما يحرصون على الإنصات لأطفالهم، ويرون لهم المواقف التي مروا بها عندما كان في أعمارهم وكيف استطاعوا أن يحقق نجاحات وانتصارات في طفولتهم، كما يحرصون على إظهار مدى فخرهم بنجاحهم ودائما ما يدفعهم للتقدم للأمام طوال الوقت، ويتحدث عنهم بحب أمام من حوله.





يعشق مولود برج السرطان أسرته ودائما ما يحرص على تحقيق الرفاهية لهم، ودائما ما يحرص على الجلوس معهم لبعض الوقت بشكل يومي وينصت بقلبه قبل أذانه لأحاديثهم وانتصاراتهم الصغيرة، ودائما ما يفخر بهم أمام من حوله ويتحدث عن مدى حبه الشديد لهم،كما لا يقبل أن ينتقدهم أحد أو يتسبب لهم في أي أذى.

ويحرص الأب الذى ينتمى لهذا البرج على الاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله بشكل سنوي وكذلك الاحتفال بإنجازاتهم.





مواليد برج العذراء لا يفوتون أي شيء يتعلق بحياة أطفالهم، ودائما ما يحرصون على وضع الخطط لمستقبل أطفالهم، ويحبون أن ينصتوا لهم ولمشاكلهم ويفكرون معهم في حلول لها، كما يوصى الأب الذي ينتمي لهذا البرج أطفاله دائما بالتعامل بدبلوماسية مع أقرانهم، وأن يحرصوا على أن يحققوا النجاح والتفوق في مدارسهم، ودائما ما يحرص الأب الذي ينتمي لبرج العذراء بالتعبير عن حبه لأطفاله.





يعتبر الأب الذى ينتمى لبرج الحمل نفسه قائد سفينة العائلة، ودائماً ما يشاركهم بطولاته عندما كان في عمرهم، ويحرص على اللعب معهم والتنزه معهم بالحدائق الترفيهية، وينصت لقصصهم بإهتمام شديد، وعندما يبتسمون في وجهه يشعر قلبه بالفرح والدفء وبإنه حقق هدفه في الحياة وهو اسعاد أطفاله.







