Monday, 04 September 2023 10:29 GMT

أبراج تتحدث طوال الوقت عن حبها لأطفالها.. أبرزها الجوزاء والسرطان

9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7) يعشق الوالدان أطفالهما ويأملان أن يصبحوا أفضل منهما فى المستقبل، لكن بعضهما يتحدث عنهم بشغف وحب شديدين أغلب الوقت، ودائما لا يخلو حديثهما عنهم وعن مدى حبهم لهم، وهؤلاء الآباء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".


أبراج تتحدث طوال الوقت عن حبها لأطفالها

برج الجوزاء

ويعرف مواليد برج الجوزاء بالثرثرة ودائما ما يتحدثون عن علاقتهم بأطفالهم ومشاركتهم لهم أهم أحداث حياتهم، كما يحرصون على الإنصات لأطفالهم، ويرون لهم المواقف التي مروا بها عندما كان في أعمارهم وكيف استطاعوا أن يحقق نجاحات وانتصارات في طفولتهم، كما يحرصون على إظهار مدى فخرهم بنجاحهم ودائما ما يدفعهم للتقدم للأمام طوال الوقت، ويتحدث عنهم بحب أمام من حوله.


أبراج فلكية تعشق أطفالها


برج السرطان

يعشق مولود برج السرطان أسرته ودائما ما يحرص على تحقيق الرفاهية لهم، ودائما ما يحرص على الجلوس معهم لبعض الوقت بشكل يومي وينصت بقلبه قبل أذانه لأحاديثهم وانتصاراتهم الصغيرة، ودائما ما يفخر بهم أمام من حوله ويتحدث عن مدى حبه الشديد لهم،كما لا يقبل أن ينتقدهم أحد أو يتسبب لهم في أي أذى.

ويحرص الأب الذى ينتمى لهذا البرج على الاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله بشكل سنوي وكذلك الاحتفال بإنجازاتهم.


أبراج تعشق أطفالها


برج العذراء

مواليد برج العذراء لا يفوتون أي شيء يتعلق بحياة أطفالهم، ودائما ما يحرصون على وضع الخطط لمستقبل أطفالهم، ويحبون أن ينصتوا لهم ولمشاكلهم ويفكرون معهم في حلول لها، كما يوصى الأب الذي ينتمي لهذا البرج أطفاله دائما بالتعامل بدبلوماسية مع أقرانهم، وأن يحرصوا على أن يحققوا النجاح والتفوق في مدارسهم، ودائما ما يحرص الأب الذي ينتمي لبرج العذراء بالتعبير عن حبه لأطفاله.


أبراج تتحدث عن حبها لأطفالها


برج الحمل

يعتبر الأب الذى ينتمى لبرج الحمل نفسه قائد سفينة العائلة، ودائماً ما يشاركهم بطولاته عندما كان في عمرهم، ويحرص على اللعب معهم والتنزه معهم بالحدائق الترفيهية، وينصت لقصصهم بإهتمام شديد، وعندما يبتسمون في وجهه يشعر قلبه بالفرح والدفء وبإنه حقق هدفه في الحياة وهو اسعاد أطفاله.




MENAFN03092023000132011024ID1107000464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث