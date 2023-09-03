أبراج تتحدث طوال الوقت عن حبها لأطفالها.. أبرزها الجوزاء والسرطان
التاريخ
9/3/2023 9:20:49 AM
(MENAFN- Youm7) يعشق الوالدان أطفالهما ويأملان أن يصبحوا أفضل منهما فى المستقبل، لكن بعضهما يتحدث عنهم بشغف وحب شديدين أغلب الوقت، ودائما لا يخلو حديثهما عنهم وعن مدى حبهم لهم، وهؤلاء الآباء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".
أبراج تتحدث طوال الوقت عن حبها لأطفالها
برج الجوزاء
ويعرف مواليد برج الجوزاء بالثرثرة ودائما ما يتحدثون عن علاقتهم بأطفالهم ومشاركتهم لهم أهم أحداث حياتهم، كما يحرصون على الإنصات لأطفالهم، ويرون لهم المواقف التي مروا بها عندما كان في أعمارهم وكيف استطاعوا أن يحقق نجاحات وانتصارات في طفولتهم، كما يحرصون على إظهار مدى فخرهم بنجاحهم ودائما ما يدفعهم للتقدم للأمام طوال الوقت، ويتحدث عنهم بحب أمام من حوله.
أبراج فلكية تعشق أطفالها
برج السرطان
يعشق مولود برج السرطان أسرته ودائما ما يحرص على تحقيق الرفاهية لهم، ودائما ما يحرص على الجلوس معهم لبعض الوقت بشكل يومي وينصت بقلبه قبل أذانه لأحاديثهم وانتصاراتهم الصغيرة، ودائما ما يفخر بهم أمام من حوله ويتحدث عن مدى حبه الشديد لهم،كما لا يقبل أن ينتقدهم أحد أو يتسبب لهم في أي أذى.
ويحرص الأب الذى ينتمى لهذا البرج على الاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله بشكل سنوي وكذلك الاحتفال بإنجازاتهم.
أبراج تعشق أطفالها
برج العذراء
مواليد برج العذراء لا يفوتون أي شيء يتعلق بحياة أطفالهم، ودائما ما يحرصون على وضع الخطط لمستقبل أطفالهم، ويحبون أن ينصتوا لهم ولمشاكلهم ويفكرون معهم في حلول لها، كما يوصى الأب الذي ينتمي لهذا البرج أطفاله دائما بالتعامل بدبلوماسية مع أقرانهم، وأن يحرصوا على أن يحققوا النجاح والتفوق في مدارسهم، ودائما ما يحرص الأب الذي ينتمي لبرج العذراء بالتعبير عن حبه لأطفاله.
أبراج تتحدث عن حبها لأطفالها
برج الحمل
يعتبر الأب الذى ينتمى لبرج الحمل نفسه قائد سفينة العائلة، ودائماً ما يشاركهم بطولاته عندما كان في عمرهم، ويحرص على اللعب معهم والتنزه معهم بالحدائق الترفيهية، وينصت لقصصهم بإهتمام شديد، وعندما يبتسمون في وجهه يشعر قلبه بالفرح والدفء وبإنه حقق هدفه في الحياة وهو اسعاد أطفاله.
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