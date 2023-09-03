باحثون صينيون يتطلعون إلى كشف أسرار طريق الحرير

كان هذا الموقع موطنًا لحضارة قديمة ازدهرت على طريق الحرير عند السفح الشمالي لجبال تيانشان، وتبعد تلك المنطقة 3000 كيلومتر عن مكان عمل دينج المعتاد في شيآن، عاصمة مقاطعة شانشي بشمال غرب الصين.

وسيعمل دينج في الموقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقا لوكالة شينخوا وقد قال: "سنقوم بأعمال التنقيب مع زملائنا في كازاخستان، لفهم توزيع وتغيرات الثقافة الأثرية في أوائل العصر الحديدي في المجرى الأوسط لنهر إيلي".

ومع شيآن، ينشغل وانج جيان شين، وهو باحث آخر شارك في العمل الأثري المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق لفترة طويلة، بالتحضير لمؤتمر أكاديمي دولي وهو عالم كبير في السبعينات من عمره يعمل في مركز البحوث التعاونية لآثار طرق الحرير، لديه جدول زمني كامل.

وبعد المؤتمر الأكاديمي الدولي، سيسافر وانج إلى أوزبكستان للمشاركة في رحلة مشتركة وتبادلات أكاديمية مع علماء آثار من أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

شيآن، المدينة التي تأسست قبل أكثر من 3100 عام، كانت بمثابة عاصمة لـ 13 أسرة في التاريخ الصيني، بما في ذلك أسرة تانغ (618-907)، عندما كانت المدينة تعرف باسم تشانجآن.

وهذا أيضًا هو المكان الذي بدأ فيه تشانج تشيان رحلته إلى المناطق الغربية عبر آسيا الوسطى خلال عهد أسرة هان (202 قبل الميلاد - 220 م) حيث فتحت رحلة تشانج

الاستكشافية الرائدة طريقًا أصبح فيما بعد طريق الحرير.

وفى السنوات الأخيرة انطلق عدد من العلماء الصينيين من مدينة شيآن لاستكشاف الآثار الثقافية لطريق الحرير القديم، مع علماء من الدول الواقعة على طول طريق الحرير.