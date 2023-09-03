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محاضرة وورشة للخط العربى فى مركز محمود سعيد للمتاحف.. اعرف الموعد

9/3/2023 9:20:47 AM
(MENAFN- Youm7) يقيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، محاضرة وورشة بعنوان "تشكيل بالخط العربى" ، وذلك من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة التاسعة مساءً.

وستناقش الندوة مبادئ وجماليات وأنماط الخطوط العربية المتنوعة من خلال محاضرة في قاعة الندوات بالمركز للفئة العمرية من سن 15 سنة فما فوق، وذلك في إطار التعاون المشترك بين إدارة النشاط الثقافي وإدارة الورش الفنية بمركز محمود سعيد للمتاحف، تستمر الورشة لمدة شهر ونصف، وتقام الثلاثاء من كل أسبوع.

يضم هذا المركز ثلاثة متاحف وهي متاحف "محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث" ويقوم هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح فى 17 أبريل عام 2000م.


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