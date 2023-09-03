محاضرة وورشة للخط العربى فى مركز محمود سعيد للمتاحف.. اعرف الموعد
التاريخ
9/3/2023 9:20:47 AM
(MENAFN- Youm7) يقيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، محاضرة وورشة بعنوان "تشكيل بالخط العربى" ، وذلك من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة التاسعة مساءً.
وستناقش الندوة مبادئ وجماليات وأنماط الخطوط العربية المتنوعة من خلال محاضرة في قاعة الندوات بالمركز للفئة العمرية من سن 15 سنة فما فوق، وذلك في إطار التعاون المشترك بين إدارة النشاط الثقافي وإدارة الورش الفنية بمركز محمود سعيد للمتاحف، تستمر الورشة لمدة شهر ونصف، وتقام الثلاثاء من كل أسبوع.
يضم هذا المركز ثلاثة متاحف وهي متاحف "محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث" ويقوم هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح فى 17 أبريل عام 2000م.
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