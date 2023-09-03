معرض عن أيام بيكاسو والكاتبة الأمريكية جيرترود شتاين فى متحف لوكسمبورج
التاريخ
9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) من النادر أن تستمر الصداقة بين شخصين متقلبين مثل بابلو بيكاسو وجيرترود شتاين مع تقلبات العمر وبمناسبة مرور خمسين عاما على وفاة بيكاسو، يجرى استكشاف الحوار الإبداعى بين الصديقين وتأثيره البعيد المدى في L'invention du langage، وهو معرض جديد في متحف لوكسمبورج، سيتم افتتاحه الشهر الجارى فى فرنسا.
في البداية ينبغي أن نتعرف على جيرترود شتاين لأننا نعرف جيدا من هو بيكاسو والحقيقة أنها روائية أمريكية، وشاعرة، ومؤلفة مسرحيات، وهاوية جمع تحف فنية، وُلدت في حي غرب أليني في بيترسبرج، ونشأت في أوكلاند، بكاليفورنيا وانتقلت بعدها إلى باريس في عام 1903، وقضت ما تبقى من حياتها في فرنسا.
كتبت جيرترود شتاين في سيرتها الذاتية التي أوصلتها إلى الشهرة عام 1933: "أتمنى أن أتمكن من نقل شيء من المودة البسيطة والثقة التي كان ينطق بها اسمى دائمًا، أتمنى أن أتمكن من نقل شيء منها"، والحقيقة أنه في كل صداقتهما الطويلة، مع كل لحظاتها المضطربة أحيانًا وتعقيداتها، لم يتغير هذا أبدًا.
التقت جامعة الأعمال الفنية والكاتبة الأمريكي جيرترود شتاين بيكاسو في باريس عام 1905 وكان هو يبلغ من العمر 24 عامًا من إسبانيا، وهي تبلغ من العمر 31 عامًا من الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن جيرترود شتاين قد تركت انطباعًا كبيرًا على الشاب لأنه بعد وقت قصير من لقائه طلب منها الجلوس لالتقاط صورة وقالت لاحقًا أنها جلست حوالي 80 أو 90 مرة لالتقاط هذه الصورة، والتي إذا كانت صحيحة، فهي طويلة بما يكفي لتعزيز الصداقة.
في أيام السبت، بعد جلسة اليوم، كان بيكاسو ينضم مع عشيقته فرناندي أوليفييه إلى جيرترود شتاين في شقتها في شارع دي فلوروس، لتناول العشاء، وسرعان ما أصبحت تجمعات ليلة السبت هذه صالونات أسطورية للطليعة الباريسية.
مع ما يكفي من الأعمال الفنية على الجدران لمنافسة متحف صغير للفن الحديث، اجتذبت صالونات جيرترود شتاين نخبة الكتاب والفنانين والملحنين الزائرين والمقيمين في باريس، كان بيكاسو لاعبًا أساسيًا، وكذلك هنرى ماتيس، وجيوم أبولينير، ومارى لورينسين، وجورج براك.
وفى العشرينيات والثلاثينيات، وجد أعضاء آخرون من "الجيل الضائع" الأمريكى طريقهم أيضًا إلى صالون جيرترود شتاين وقد قال إرنست همنجواى فى قصته "وليمة متنقلة" عن الصالون: "كان من أفضل الأماكن وكانت هناك مدفأة كبيرة دافئة ومريحة، وكانوا يقدمون أشياء جيدة لتناول الطعام والشاى والأطعمة الطبيعية"، وكانت اللوحات والكعك رائعة حقًا".
لوحة بيكاسو لجيرترود شتاين
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