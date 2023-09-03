في البداية ينبغي أن نتعرف على جيرترود شتاين لأننا نعرف جيدا من هو بيكاسو والحقيقة أنها‏ روائية أمريكية، وشاعرة، ومؤلفة مسرحيات، وهاوية جمع تحف فنية، وُلدت في حي غرب أليني في بيترسبرج، ونشأت في أوكلاند، بكاليفورنيا وانتقلت بعدها إلى باريس في عام 1903، وقضت ما تبقى من حياتها في فرنسا.

كتبت جيرترود شتاين في سيرتها الذاتية التي أوصلتها إلى الشهرة عام 1933: "أتمنى أن أتمكن من نقل شيء من المودة البسيطة والثقة التي كان ينطق بها اسمى دائمًا، أتمنى أن أتمكن من نقل شيء منها"، والحقيقة أنه في كل صداقتهما الطويلة، مع كل لحظاتها المضطربة أحيانًا وتعقيداتها، لم يتغير هذا أبدًا.

التقت جامعة الأعمال الفنية والكاتبة الأمريكي جيرترود شتاين بيكاسو في باريس عام 1905 وكان هو يبلغ من العمر 24 عامًا من إسبانيا، وهي تبلغ من العمر 31 عامًا من الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن جيرترود شتاين قد تركت انطباعًا كبيرًا على الشاب لأنه بعد وقت قصير من لقائه طلب منها الجلوس لالتقاط صورة وقالت لاحقًا أنها جلست حوالي 80 أو 90 مرة لالتقاط هذه الصورة، والتي إذا كانت صحيحة، فهي طويلة بما يكفي لتعزيز الصداقة.

في أيام السبت، بعد جلسة اليوم، كان بيكاسو ينضم مع عشيقته فرناندي أوليفييه إلى جيرترود شتاين في شقتها في شارع دي فلوروس، لتناول العشاء، وسرعان ما أصبحت تجمعات ليلة السبت هذه صالونات أسطورية للطليعة الباريسية.

مع ما يكفي من الأعمال الفنية على الجدران لمنافسة متحف صغير للفن الحديث، اجتذبت صالونات جيرترود شتاين نخبة الكتاب والفنانين والملحنين الزائرين والمقيمين في باريس، كان بيكاسو لاعبًا أساسيًا، وكذلك هنرى ماتيس، وجيوم أبولينير، ومارى لورينسين، وجورج براك.

وفى العشرينيات والثلاثينيات، وجد أعضاء آخرون من "الجيل الضائع" الأمريكى طريقهم أيضًا إلى صالون جيرترود شتاين وقد قال إرنست همنجواى فى قصته "وليمة متنقلة" عن الصالون: "كان من أفضل الأماكن وكانت هناك مدفأة كبيرة دافئة ومريحة، وكانوا يقدمون أشياء جيدة لتناول الطعام والشاى والأطعمة الطبيعية"، وكانت اللوحات والكعك رائعة حقًا".



