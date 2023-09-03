ماذا يقرأ الغرب؟.. روايات وكتب تصدرت الأعلى مبيعًا خلال أسبوع
التاريخ
9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتتنوع الكتب ما بين سياسية وخيالية، وأخرى تعتمد على عنصرى الإثارة والتشويق، وجاءت القائمة كالتالى..
رواية الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.
رواية الجناح الرابع
رواية الجبل الميت
جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية الجبل المميت بقلم دوجلاس بريستون ولينكولن تشايلد، فهو الكتاب الرابع في سلسلة نورا كيلي، ويبحث كيلي وسوانسون عن الضحية التاسعة لحادث مروع وغريب وقع عام 2008.
رواية الجبل المميت
رواية بحيرة توم
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية بحيرة توم بواسطة آن باتشيت، ويدور حول ثلاث بنات، يعودن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.
رواية بحيرة توم
رواية بعد تلك الليلة
جاءت في المرتبة الرابعة من القائمة، رواية بعد تلك الليلة بواسطة كارين سلوتر، فهو الكتاب الحادي عشر في سلسلة ويل ترينت، يكشف تحقيق ترينت في الاعتداء على امرأة شابة عن وجود صلة بهجوم وقع قبل 15 عامًا.
رواية تلك الليلة
رواية عاملة المنزل
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية عاملة المنزل بواسطة فريدا مكفادين، تظهر المشاكل عندما تحصل امرأة تتطلع إلى بداية جديدة على وظيفة في منزل آل "ونشستر".
عاملة المنزل
MENAFN03092023000132011024ID1107000455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.