رواية الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.





رواية الجبل الميت



جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية الجبل المميت بقلم دوجلاس بريستون ولينكولن تشايلد، فهو الكتاب الرابع في سلسلة نورا كيلي، ويبحث كيلي وسوانسون عن الضحية التاسعة لحادث مروع وغريب وقع عام 2008.





رواية بحيرة توم

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية بحيرة توم بواسطة آن باتشيت، ويدور حول ثلاث بنات، يعودن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.





رواية بعد تلك الليلة

جاءت في المرتبة الرابعة من القائمة، رواية بعد تلك الليلة بواسطة كارين سلوتر، فهو الكتاب الحادي عشر في سلسلة ويل ترينت، يكشف تحقيق ترينت في الاعتداء على امرأة شابة عن وجود صلة بهجوم وقع قبل 15 عامًا.





رواية عاملة المنزل

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية عاملة المنزل بواسطة فريدا مكفادين، تظهر المشاكل عندما تحصل امرأة تتطلع إلى بداية جديدة على وظيفة في منزل آل "ونشستر".







