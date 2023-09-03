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العشق الممنوع.. أسرار فى حياة ملكة النمسا مارى لويز

9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) عبر سجلات التاريخ، خلف الواجهة الفخمة لحياة
الملكات الفرنسيات
، تكمن حكايات آسرة عن الحب الممنوع والشئون السرية التى تردد صداها، وتركت شئون الملكات علامة لا تمحى من التاريخ، تنقلنا هذه القصص إلى عالم من العاطفة والقوة والفضيحة، ومن بينهن الملكة ماري لويز..

لم يكن التاريخ لطيفًا مع ماري لويز، ملكة النمسا، الزوجة الثانية لنابليون بونابرت، ويمكن إرجاع ذلك جزئيًا إلى الشائعات المختلفة التى زعمت أنها كانت على علاقة غرامية مع الكونت النمساوى آدم ألبرت فون نيبيرج، بينما كان زوجها منفيًا إلى جزيرة إلبا.

كما كان شائعًا في ذلك الوقت، وعلى مر التاريخ، أن الزواج بين ماري ونابليون بمثابة تحالف سياسي أكثر من كونه علاقة رومانسية، فغالبًا ما أدت هذه الأنواع من الزيجات إلى الشعور بالوحدة، لذلك ليس من المستغرب أن تنازل الإمبراطور عن العرش ونفيه اللاحق جعلها تشعر بالوحدة والانفصال، خلال هذه الفترة قيل إنها وجدت العزاء والرفقة في أحضان الكونت فون نيبيرج، وازدهرت علاقتهما أثناء غياب نابليون، واستمرت علاقتهما بعد وفاته، وكان ارتباط ماري لويز بنيبيرج موضوعًا للجدل والفضيحة، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، اعترفت ماري لويز وفون نيبيرج علنًا بعلاقتهما، وأنجبا عدة أطفال معًا، وبسبب الحساسيات السياسية، أبقوا الأمور سرية، وبعد وفاة نابليون، ظلت ماري بعيدة عن الأضواء أكثر من المعتاد، لكن القصة نفسها كانت معروفة للجميع.


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