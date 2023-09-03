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لو عايز صوت أوضح.. حيلة Iphone لضبط الضوضاء المحيطة

9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) تعاملت شركة Appl مع مشكلة الضوضاء المحيطة خلال إجراء مكالمة على هاتف iPhone، من خلال ميزة تعمل على ضبط هذه الضوضاء بحيث يسمع المتلقي صوتك فقط أثناء المكالمة الهاتفية، ونرصد لك خطوات تنشيط هذه الميزة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



خطوات تفعيل ميزة الضوضاء


- أثناء مكالمتك، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لفتح مركز التحكم.



- حدد وضع الميكروفون في الجزء العلوي الأيمن واضغط على عزل الصوت، الذي يعطي الأولوية لصوتك ويحجب الضوضاء المحيطة.



تم إصدار ميزة Mic Mode مع نظام التشغيل iOS 15 من Apple في عام 2021 ولكن لا يمكن الوصول إليه إلا مع طرازات iPhone XR وiPhone XS وأجهزة iPhone الأحدث التي تعمل بنظام iOS 16.4 أو أحدث.



ولعل الميزة متاحة لـ FaceTime، والذي يوفر أيضًا نطاقًا واسعًا يعزز الضوضاء من حولك دون التأثير على صوتك، لكن هذا يقلل من جودة ووضوح المكالمة.



تستخدم المكالمات الخلوية على iPhone بشكل افتراضي، وضع الميكروفون القياسي، مما يؤدي إلى توصيل كل ضجيج وصوت في الخلفية إلى المستلم.



تجري Apple أيضًا تغييرًا صغيرًا ولكن قويًا على Siri في نظام التشغيل iOS 17 الجديد، حيث يمكن للمستخدمين إسقاط كلمة "Hey" وما عليهم سوى قول "Siri" لتنشيط المساعد الافتراضي.







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