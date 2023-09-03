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مؤتمر إطلاق Iphone 15.. أبرز ما قد تكشف عنه الشركة خلال فعاليات الحدث

9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة آبل أنها ستعقد مؤتمر بعنوان "Wonderlust" في 12 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن طرازات iPhone الجديدة، وبالإضافة إلى طرازات iPhone 15 الجديدة، من المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة نماذج جديدة من Apple Watch، مثل Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.

سلسلة iPhone 15: ما يمكن توقعه

يُشاع أن طرازات iPhone 15 Pro – iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max – تحتوي على إطار من التيتانيوم، ومتوفرة بالألوان الفضي والأسود والأزرق، وتأتي مع منفذ Thunderbolt 4.

وقد تحتوي أيضًا على زر إجراء وتدعم سرعات شحن أسرع تصل إلى 35 واط، وفي حين أنه من المتوقع أن يحتوي الطرازان على بعض الترقيات الطفيفة للكاميرا، إلا أن Pro Max يمكن أن يتضمن كاميرا منظار، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار المبدئية إلى 1099 دولارًا لجهاز iPhone 15 Pro و1299 دولارًا لجهاز iPhone 15 Pro Max في الولايات المتحدة.
ويمكن لنماذج iPhone 15 الفانيليا – iPhone 15 و iPhone 15 P– استبدال النوتش بفتحة على شكل حبة Dynamic Island، ولكن مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وقد تحتوي أيضًا على مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل مثل موديلات Pro. وعلاوة على ذلك، يقال أيضًا أن نماذج الفانيليا تحتوي على منفذ USB-C. قد يأتي iPhone 15 و15 Pباللون الأسود والأزرق والأخضر والوردي والأصفر، حيث يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا وiPhone 15 Pro بسعر 899 دولارًا.
ساعتي Apple Watch Series 9 وWatch Urtla 2: ما المتوقع

من المقرر أن تقوم شركة Apple بتحديث ساعاتها Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla، إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تحصل الساعتان على تعزيز كبير في الأداء من خلال شريحة جديدة.

ومن المفترض أن توفر شريحة S9، المبنية على شريحة A Series الأحدث، كفاءة وأداء أفضل لكلتا الساعتين، وستأتي Watch Series 9 بحجمين – 41 ملم و45 ملم، بينما ستحتفظ Apple Watch Urtla بحافظتها مقاس 49 ملم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تأتي Watch Urtla 2 بخيار جديد بلون التيتانيوم الداكن.

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