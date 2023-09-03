يُشاع أن طرازات iPhone 15 Pro – iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max – تحتوي على إطار من التيتانيوم، ومتوفرة بالألوان الفضي والأسود والأزرق، وتأتي مع منفذ Thunderbolt 4.

من المقرر أن تقوم شركة Apple بتحديث ساعاتها Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla، إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تحصل الساعتان على تعزيز كبير في الأداء من خلال شريحة جديدة.