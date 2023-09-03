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ناسا: الكسوف الحلقى للشمس 2023 فى 14 أكتوبر المقبل

9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة ناسا، أن كسوف الشمس الحلقي سيكون مرئيًا يوم السبت 14 أكتوبر 2023، والذى سيكون عبارة عن حلقة تشبه حلقة النار، وأثناء كسوف الشمس الحلقي، يظهر القمر أصغر قليلاً من الشمس، وبالتالي فهو لا يحجب القرص الشمسي بأكمله كما يحدث أثناء كسوف الشمس الكلي، ولكن بدلا من ذلك، يغطي ظل القمر معظم القرص، تاركا الحافة الخارجية، مما يؤدي إلى "حلقة النار".
ستقوم وكالة ناسا ببث مشاهد التلسكوب لكسوف الشمس الحلقي من جميع أنحاء الولايات المتحدة على قناة ناسا على اليوتيوب.

وسيتحدثون أيضًا إلى علماء الطاقة الشمسية ويدعوا الجمهور لطرح أسئلة حول الكسوف في الدردشة المباشرة باستخدام #askNASA.
الكسوف الحلقى

يذكر أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.


أما الكسوف الحلقي فيحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لايصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتى عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير ان يقطعها.



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