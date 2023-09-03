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ميتا تفكر فى إطلاق نسخة مدفوعة من فيس بوك وإنستجرام بأوروبا

9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) تعد Meta لاعبًا رئيسيًا في صناعة التكنولوجيا، وقد يكون لمشاكلها التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على أعمال الشركة، حيث من المرجح أن تستمر الشركة في مواجهة التحديات من الجهات التنظيمية في السنوات القادمة، وربما وجدت طريقة للامتثال للقانون مع حماية خصوصية مستخدميها أيضًا.
ووفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تدرس شركة Meta فكرة إطلاق نسخة مدفوعة من إنستجرام وفيس بوك في أوروبا، حيث ان الفكرة وراء هذه الخطوة هي ضمان عدم عرض أي إعلانات للمستخدمين في أوروبا، واعتبارًا من الآن، يشير التقرير إلى أنه لا توجد معلومات عن الأسعار أو متى من المتوقع أن تطلق Meta النسخة المدفوعة من Facebook وInstagram.
تجربة ميتا المضطربة مع أوروبا

في ديسمبر 2022، فتحت المفوضية الأوروبية (EC) تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في ممارسات Meta المتعلقة بأعمال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، وكان التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية يهدف إلى التحقق مما إذا كانت شركة Meta قد أساءت استخدام قوتها السوقية من خلال ربط خدمة Facebook Marketplace الخاصة بها بشبكتها الاجتماعية Facebook.


وهددت ميتا أيضًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي تمامًا إذا لم تعد قادرة على نقل البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وذلك لأن اتفاقية درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي اتفاقية سمحت بنقل البيانات بين المنطقتين، تم إبطالها من قبل محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020.
وفي مارس 2022، أقر برلمان الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta، ويتطلب قانون DMA من حراس البوابات، وهم الشركات التي لها تأثير كبير على السوق الداخلية، الالتزام بعدد من الالتزامات.
وهذا سبب كبير لعدم إطلاق أحدث تطبيق لـ Meta – Threads – في أوروبا حتى الآن، وتشعر Meta بالقلق من أن DMA ستجعل من الصعب إطلاق Threads في أوروبا، حيث سيحتاج التطبيق إلى الامتثال لعدد من القواعد الجديدة.


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