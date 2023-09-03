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هجمات الهاكرز تكلف ألمانيا 224 مليار دولار خلال 2023

9/3/2023 9:20:46 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت جمعية بيتكوم الرقمية الألمانية أن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التجسس الرقمي والصناعي والتخريب، تكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) فى عام 2023، حيث ستتجاوز الأضرار حاجز الـ200 مليار يورو للعام الثالث على التوالي، وفقا لمسح أجرته بيتكوم لأكثر من 1000 شركة.
وبحسب التقرير، فهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتحمل فيه الشركة مثل هذه التكاليف الضخمة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ويشمل ذلك سرقة معدات أو بيانات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التجسس الرقمي/الصناعي والتخريب.

وبحسب البحث، فقد تحتاج ألمانيا لدفع 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) في عام 2023 لتغطية التكاليف المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وفي بيان (رصدته رويترز)، قال رئيس بيتكوم، رالف فينترجيرست، "يعد الاقتصاد الألماني هدفًا جذابًا للغاية للمجرمين والدول المعادية، فالحدود بين الجريمة المنظمة والجهات الفاعلة التي تسيطر عليها الدولة غير واضحة".
كيف تؤثر الجرائم الإلكترونية على الشركات الألمانية؟

وأشار التقرير إلى أن 75% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ادعت أنها وقعت ضحية للهجمات الإلكترونية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ولكن يبدو أن العدد قد انخفض عن العام الماضي، وفي عام 2022 قدمت 84% من الشركات ادعاءات مماثلة تتعلق بالهجمات الإلكترونية.


وأضاف فينترجيرست، أن "الانخفاض الطفيف في عدد الشركات يعد علامة إيجابية ويشير إلى أن إجراءات الحماية لها تأثير"، وكجزء من الاستطلاع، تم سؤال الشركات عما إذا كانت "الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أعمالها"، ويشير التقرير إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي أجاب فيها أكثر من نصف الشركات (52%) بـ "نعم"/ وفي عام 2022، بلغت هذه النسبة 45%، وقبل عامين كانت 9%، بحسب الاستطلاع.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن 70% من الشركات التي تعرضت لهجوم إلكتروني تعرضت لسرقة بياناتها الحساسة، وللمقارنة، ارتفع هذا الرقم بنسبة 7% عن عام 2022 ووصل إلى 70%، وعلاوة على ذلك، تجسس المتسللون أيضًا على الاتصالات الرقمية في 61% من الشركات، وهو ما يمثل زيادة أيضًا بنسبة 4% منذ العام الماضي.
وقال سنان سيلين، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور: "ردنا على هذا التهديد المتزايد هو تعزيز التعاون بشكل كبير مع شركائنا، والكشف السريع والرد على الهجمات، فضلا عن التكيف المستمر لآلياتنا الدفاعية".


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