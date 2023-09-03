هجمات الهاكرز تكلف ألمانيا 224 مليار دولار خلال 2023

وأشار التقرير إلى أن 75% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ادعت أنها وقعت ضحية للهجمات الإلكترونية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ولكن يبدو أن العدد قد انخفض عن العام الماضي، وفي عام 2022 قدمت 84% من الشركات ادعاءات مماثلة تتعلق بالهجمات الإلكترونية.