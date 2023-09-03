ويشار إلى أن الفنانين المشاركين بالمعرض هم: الفنان أحمد شيحا، والفنان إبراهيم غزالة، والفنان وليد عبيد، والفنان محمد الجالوس من الأردن، والفنان سلمان المالك من قطر".

الفنان أحمد شيحا يعد واحدا من أهم الفنانين المعاصرين، فى الساحة الفنية، قدم طوال مشواره الفنى أعمالا فنية حازت على أعجاب الكثير من النقاد وفنانى الحركة التشكيلية، ولد شيحا فى 1945 بالإسكندرية، ودرس الفن فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وحصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية، عاش أغلب الوقت ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.

شارك أحمد شيحا فى الكثير من المعارض الخاصة فى كل من لبنان والكويت والأردن والعراق، ومعرض بمركز الهناجر للفنون 1995- 1999 – القاهرة، ومعرض بقاعة إبداع للفنون بالمهندسين مارس 2008، ومعرض (أسطح زمنية) بجاليرى مصر بالزمالك نوفمبر 2016، معرض بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه مارس 2019.

كما قدم أحمد شيحا العديد من المعارض الخاصة، معرض بمناسبة استشهاد البطل عبد المنعم رياض - بيروت 1969، ومعرض بقاعة فندق سان جورج - بيروت 1971، ومعرض بقاعة الفاندوم بيروت 1973، ومعرض بجاليرى الواسطى - إشبيلية - إسبانيا 1973، معرض بقاعة الليبرال بيروت 1974، ومعرض بقاعة الفنون بقاعة عبد الله السالم الكويت 1975، ومعرض بقاعة الفنون ببغداد - العراق 1975، ومعرض بالقاعة الحمراء بشيراتون الكويت 1976، ومعرض بقاعة فندق الكارليتون

بيروت 1978، معرض بقاعة وزارة الثقافة الأردنية 1979، معرض بقاعة الفنون بعمان 1980.