جاليرى بيكاسو يفتتح معرضا جماعيا لـ5 فنانين من مختلف الدول العربية
التاريخ
9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك حفل افتتاح معرض جماعى يوم الأحد 3 سبتمبر الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 28 من الشهر نفسه.
ويشار إلى أن الفنانين المشاركين بالمعرض هم: الفنان أحمد شيحا، والفنان إبراهيم غزالة، والفنان وليد عبيد، والفنان محمد الجالوس من الأردن، والفنان سلمان المالك من قطر".
الفنان أحمد شيحا يعد واحدا من أهم الفنانين المعاصرين، فى الساحة الفنية، قدم طوال مشواره الفنى أعمالا فنية حازت على أعجاب الكثير من النقاد وفنانى الحركة التشكيلية، ولد شيحا فى 1945 بالإسكندرية، ودرس الفن فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وحصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية، عاش أغلب الوقت ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.
شارك أحمد شيحا فى الكثير من المعارض الخاصة فى كل من لبنان والكويت والأردن والعراق، ومعرض بمركز الهناجر للفنون 1995- 1999 – القاهرة، ومعرض بقاعة إبداع للفنون بالمهندسين مارس 2008، ومعرض (أسطح زمنية) بجاليرى مصر بالزمالك نوفمبر 2016، معرض بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه مارس 2019.
كما قدم أحمد شيحا العديد من المعارض الخاصة، معرض بمناسبة استشهاد البطل عبد المنعم رياض - بيروت 1969، ومعرض بقاعة فندق سان جورج - بيروت 1971، ومعرض بقاعة الفاندوم بيروت 1973، ومعرض بجاليرى الواسطى - إشبيلية - إسبانيا 1973، معرض بقاعة الليبرال بيروت 1974، ومعرض بقاعة الفنون بقاعة عبد الله السالم الكويت 1975، ومعرض بقاعة الفنون ببغداد - العراق 1975، ومعرض بالقاعة الحمراء بشيراتون الكويت 1976، ومعرض بقاعة فندق الكارليتون
بيروت 1978، معرض بقاعة وزارة الثقافة الأردنية 1979، معرض بقاعة الفنون بعمان 1980.
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