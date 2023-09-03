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بيت السنارى يستضيف مؤتمر قصيدة النثر.. والدورة الجديدة تحمل اسم عزت عامر

9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) يستضيف بيت السناري دورة هذا العام من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، ابتدءًا من الثلاثاء 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام، على أن تحمل اسم الشاعر الكبير "عزت عامر"، حيث أعلن الشاعر عادل جلال منسق عام مؤتمر قصيدة النثر عودة المؤتمر فى دورته السابعة تحت شعار "فى الإبداع متسع للجميع" بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا.



وكتب "جلال" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "توقفنا فى السنوات القليلة الماضية عن إقامة المؤتمر، نظرًا لتفشى كوفيد وتداعياته، التى تعلمونها جميعًا، لكن حان الوقت للعودة للالتقاء حول الشعر، نصوصًا ودراسة، لذا وفى موعدنا المعتاد، فى النصف الأول من سبتمبر، ستقام الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، بشعاره الرحب: في الإبداع متسع للجميع".



ومؤتمر قصيدة النثر هو مهرجان ثقافى أهلى، يقام بشكل سنوى، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، أقيمت فعاليات دورته الأخيرة فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف المؤتمر، وعنوان الدورة "الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر"، وشارك شعراء من ليبيا في الدورة الخامسة، التي أقيمت العام الماضي، بينما شارك شعراء من تونس في العام الأسبق، وكانت المغرب أول مشارك في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.



وكان المؤتمر أصدر فى دورته الأخيرة كتاب أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية، وتضم نصوصاً للشعراء المصريين المشاركين في هذه الدورة والأبحاث والشهادات النقدية التي سوف تشهدها فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى كتاب يضم شهادات لمجموعة من شعراء السبعينيات، شاركوا في الدورة السابقة، وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، ومراحل التكوين والنشأة والبدايات، وأهم العلامات الرئيسية فيها، على المستوى الفني والفكري والاجتماعي، وذلك في إطار "مسار" الذي وضعه المؤتمر عنواناً لهذه التجارب.







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