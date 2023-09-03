بيت السنارى يستضيف مؤتمر قصيدة النثر.. والدورة الجديدة تحمل اسم عزت عامر
التاريخ
9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) يستضيف بيت السناري دورة هذا العام من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، ابتدءًا من الثلاثاء 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام، على أن تحمل اسم الشاعر الكبير "عزت عامر"، حيث أعلن الشاعر عادل جلال منسق عام مؤتمر قصيدة النثر عودة المؤتمر فى دورته السابعة تحت شعار "فى الإبداع متسع للجميع" بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا.
وكتب "جلال" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "توقفنا فى السنوات القليلة الماضية عن إقامة المؤتمر، نظرًا لتفشى كوفيد وتداعياته، التى تعلمونها جميعًا، لكن حان الوقت للعودة للالتقاء حول الشعر، نصوصًا ودراسة، لذا وفى موعدنا المعتاد، فى النصف الأول من سبتمبر، ستقام الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، بشعاره الرحب: في الإبداع متسع للجميع".
ومؤتمر قصيدة النثر هو مهرجان ثقافى أهلى، يقام بشكل سنوى، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، أقيمت فعاليات دورته الأخيرة فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف المؤتمر، وعنوان الدورة "الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر"، وشارك شعراء من ليبيا في الدورة الخامسة، التي أقيمت العام الماضي، بينما شارك شعراء من تونس في العام الأسبق، وكانت المغرب أول مشارك في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.
وكان المؤتمر أصدر فى دورته الأخيرة كتاب أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية، وتضم نصوصاً للشعراء المصريين المشاركين في هذه الدورة والأبحاث والشهادات النقدية التي سوف تشهدها فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى كتاب يضم شهادات لمجموعة من شعراء السبعينيات، شاركوا في الدورة السابقة، وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، ومراحل التكوين والنشأة والبدايات، وأهم العلامات الرئيسية فيها، على المستوى الفني والفكري والاجتماعي، وذلك في إطار "مسار" الذي وضعه المؤتمر عنواناً لهذه التجارب.
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