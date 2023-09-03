فعاليات اليوم.. انطلاق ورشة ابدأ حلمك ببورسعيد وديفيله مهرجان الإسماعيلية
التاريخ
9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) يقام، اليوم السبت، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
انطلاق فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، بقصر ثقافة بورسعيد والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من 2 سبتمبر حتى 15 سبتمبر الحالى، الورشة تخصصية فى مجالات فنون السينما مثل السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج، والإنتاج، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلى، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام، ليتمكن الدارسون من التعمق في الدراسة بجوانبها كافة.
كما ينطلق ديفيله مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في تمام الساعة السادسة مساء المقبل بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، يشارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث ستبدأ الفرق في تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.
وتعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، وذلك فى السادسة والنصف مساء، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة.
كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية، بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، ندوة للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ، بمناسبة الذكرى 17 لرحيله، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم"، يشارك فيها الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائي عزت القمحاوي، والناقد والروائي سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب والروائي حسن عبدالموجود.
ويعرض نادي سينما الجيزويت الفيلم الألماني Undine وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بجمعية النهضة العلمية والثقافية جيزويت القاهرة، ويستضيف نادى السينما الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لمناقشة الفيلم بعد عرضه وتدير المناقشة الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادى سينما الجزويت.
كما يحيي النجم وليد توفيق وفرقته الموسيقية، حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، يقدم وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها "أسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو".
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