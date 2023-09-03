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فعاليات اليوم.. انطلاق ورشة ابدأ حلمك ببورسعيد وديفيله مهرجان الإسماعيلية

9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) يقام، اليوم السبت، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



انطلاق فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، بقصر ثقافة بورسعيد والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من 2 سبتمبر حتى 15 سبتمبر الحالى، الورشة تخصصية فى مجالات فنون السينما مثل السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج، والإنتاج، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلى، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام، ليتمكن الدارسون من التعمق في الدراسة بجوانبها كافة.



كما ينطلق ديفيله مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في تمام الساعة السادسة مساء المقبل بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، يشارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث ستبدأ الفرق في تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.



وتعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، وذلك فى السادسة والنصف مساء، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة.



كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية، بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، ندوة للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ، بمناسبة الذكرى 17 لرحيله، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم"، يشارك فيها الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائي عزت القمحاوي، والناقد والروائي سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب والروائي حسن عبدالموجود.



ويعرض نادي سينما الجيزويت الفيلم الألماني Undine وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بجمعية النهضة العلمية والثقافية جيزويت القاهرة، ويستضيف نادى السينما الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لمناقشة الفيلم بعد عرضه وتدير المناقشة الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادى سينما الجزويت.



كما يحيي النجم وليد توفيق وفرقته الموسيقية، حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، يقدم وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها "أسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو".







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