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ورش سيناريو وإخراج وتصوير ومونتاج ضمن فعاليات ابدأ حلمك بقصر ثقافة بورسعيد

9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد قصر ثقافة بورسعيد
انطلاق فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، التى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، فى الفترة من 2 حتى 15 سبتمبر المقبل.



الورشة تخصصية فى مجالات فنون السينما مثل "السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج، والإنتاج، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلى، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام"، ليتمكن الدارسون من التعمق في الدراسة بجوانبها كافة.



يأتى المشروع بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين منهم: أشرف محمد، د.أشرف راجح، المخرج اشرف فايق
المخرج أحمد رشوان، المخرج فخر الدين نجيدة، المخرج عادل عوض، الدكتور ضياء الدين جابر، مدير التصوير الدكتور حسين بكر، السيناريست عصام حلمي، المونتير حسام المحفوظي.



ورشة ابدأ حلمك السينما بين يديك تقام بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتم تقديمها فى عدد من القصور منها قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الغردقة، مكتبة البحر الأعظم بالقاهرة، وقصر ثقافة المنصورة.







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