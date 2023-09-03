ورش سيناريو وإخراج وتصوير ومونتاج ضمن فعاليات ابدأ حلمك بقصر ثقافة بورسعيد
التاريخ
9/3/2023 9:20:22 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد قصر ثقافة بورسعيد
انطلاق فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، التى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، فى الفترة من 2 حتى 15 سبتمبر المقبل.
الورشة تخصصية فى مجالات فنون السينما مثل "السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج، والإنتاج، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلى، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام"، ليتمكن الدارسون من التعمق في الدراسة بجوانبها كافة.
يأتى المشروع بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين منهم: أشرف محمد، د.أشرف راجح، المخرج اشرف فايق
المخرج أحمد رشوان، المخرج فخر الدين نجيدة، المخرج عادل عوض، الدكتور ضياء الدين جابر، مدير التصوير الدكتور حسين بكر، السيناريست عصام حلمي، المونتير حسام المحفوظي.
ورشة ابدأ حلمك السينما بين يديك تقام بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتم تقديمها فى عدد من القصور منها قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الغردقة، مكتبة البحر الأعظم بالقاهرة، وقصر ثقافة المنصورة.
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