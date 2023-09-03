كروم يتيح نسخ الإطارات من مقاطع الفيديو لمشاركتها بسهولة.. اعرف ازاى
التاريخ
9/3/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Youm7) سهلت جوجل أخذ لقطات الفيديو أثناء استخدام متصفح الويب Chrome الخاص بها، وذلك بعدما سلطت الشركة الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستخدمين عند محاولتهم أخذ لقطة شاشة من الفيديو، مشيرة إلى أن لقطات الشاشة غالبًا ما تنتج صورًا أقل جودة مع ظهور شريط تقدم الفيديو عبرها.
وإذا كنت تستخدم Chrome (أو متصفحًا آخر يستند إلى Chromium، مثل متصفح Edge الخاص بشركة Microsoft)، فقد أصبح هذا الآن شيئًا من الماضي، و بدءًا من اليوم يمكن للمستخدمين الضغط مؤقتًا في أي وقت أثناء مقطع الفيديو، والضغط بزر الماوس الأيمن، وتحديد خيار "نسخ إطار الفيديو" الجديد من القائمة المنبثقة.
وعند النقر فوق "نسخ إطار الفيديو"، سيلتقط Chrome ما يتم عرضه حاليًا وسيكون لديك خيار لصق صورتك في الحقول النصية المدعومة داخل المتصفح، مثل مستندات Google، كما يمكن لصق الصورة في تطبيق Apple Notes؛ ومن هناك، يمكنك حفظ الملف الفعلي.
واعتبارًا من الآن، لا يوجد خيار لحفظ صورة الفيديو المنسوخة مباشرة على سطح المكتب كملف. الميزة محدودة أيضًا عندما يتعلق الأمر بخدمات البث، حيث يقيد الكثير منها القدرة على التقاط المحتوى.
في الواقع، حتى الآن لم نتمكن من تشغيله إلا على YouTube، لذلك، على الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة من الناحية الفنية في بعض الأحيان، إلا أنها قد تحتاج إلى بعض الضبط الدقيق لتكون أكثر فائدة. يتم طرح "نسخ إطار الفيديو" الجديد من Chrome اليوم لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وChromeOS.
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