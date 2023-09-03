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كروم يتيح نسخ الإطارات من مقاطع الفيديو لمشاركتها بسهولة.. اعرف ازاى

9/3/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Youm7) سهلت جوجل أخذ لقطات الفيديو أثناء استخدام متصفح الويب Chrome الخاص بها، وذلك بعدما سلطت الشركة الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستخدمين عند محاولتهم أخذ لقطة شاشة من الفيديو، مشيرة إلى أن لقطات الشاشة غالبًا ما تنتج صورًا أقل جودة مع ظهور شريط تقدم الفيديو عبرها.



وإذا كنت تستخدم Chrome (أو متصفحًا آخر يستند إلى Chromium، مثل متصفح Edge الخاص بشركة Microsoft)، فقد أصبح هذا الآن شيئًا من الماضي، و بدءًا من اليوم يمكن للمستخدمين الضغط مؤقتًا في أي وقت أثناء مقطع الفيديو، والضغط بزر الماوس الأيمن، وتحديد خيار "نسخ إطار الفيديو" الجديد من القائمة المنبثقة.



وعند النقر فوق "نسخ إطار الفيديو"، سيلتقط Chrome ما يتم عرضه حاليًا وسيكون لديك خيار لصق صورتك في الحقول النصية المدعومة داخل المتصفح، مثل مستندات Google، كما يمكن لصق الصورة في تطبيق Apple Notes؛ ومن هناك، يمكنك حفظ الملف الفعلي.



واعتبارًا من الآن، لا يوجد خيار لحفظ صورة الفيديو المنسوخة مباشرة على سطح المكتب كملف. الميزة محدودة أيضًا عندما يتعلق الأمر بخدمات البث، حيث يقيد الكثير منها القدرة على التقاط المحتوى.



في الواقع، حتى الآن لم نتمكن من تشغيله إلا على YouTube، لذلك، على الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة من الناحية الفنية في بعض الأحيان، إلا أنها قد تحتاج إلى بعض الضبط الدقيق لتكون أكثر فائدة. يتم طرح "نسخ إطار الفيديو" الجديد من Chrome اليوم لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وChromeOS.











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