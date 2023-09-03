أبل تتخلى عن هذا التطبيق الشهير .. وتزيله من متجرها

أبل تتخلى عن هذا التطبيق الشهير .. وتزيله من متجرها
التاريخ
9/3/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Youm7) أوقفت شركة أبل تطبيق iTunes Movie Trailers، الذى تم إصداره لأول مرة في عام 2011، وفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بمشاهدة المقاطع الدعائية للأفلام والبرامج التلفزيونية القادمة، بالإضافة إلى شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية من متجر iTunes.
ولم يعد تطبيق iTunes Movie Trailers متاحًا للتنزيل من App Store، ولا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن لن يتم تحديثه بمقاطع دعائية جديدة وتنص ملاحظات الإصدار للإصدار 2.0 من تطبيق iTunes Movies Trailers على أن "تطبيق Apple TV هو الموطن الجديد لمقاطع iTunes Movie Trailers. افتح تطبيق Apple TV لمشاهدة المقاطع الدعائية.
لماذا تم إيقاف التطبيق
على مدار العامين الماضيين، أصبح تطبيق Apple TV بمثابة متجر شامل لكل ما يتعلق بالترفيه، ونظرًا لأن تطبيق Apple TV أصبح الآن بمثابة الوجهة الأساسية للشركة لمقاطع الأفلام والبرامج التلفزيونية، فقد كان هناك استخدام قليل لتطبيق مقاطع iTunes Movies الدعائية، ولا يزال الأمر بمثابة مفاجأة لأن المقاطع الدعائية للأفلام تجتذب الكثير من المشاهدين ولكن موقع YouTube هو الخيار المفضل لمعظمهم. ويتضمن تطبيق Apple TV قسمًا "شاهد أحدث المقاطع الدعائية" الذي يعرض مقاطع دعائية للأفلام والبرامج التلفزيونية القادمة، ويتيح تطبيق Apple TV أيضًا للمستخدمين شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية من متجر iTunes، ويتوفر تطبيق Apple TV على أجهزة iPhone وiPad وApple TV وMac والأنظمة الأساسية الأخرى.
ويعد إيقاف تطبيق iTunes Movie Trailers أحدث خطوة في عملية الدمج المستمرة التي تقوم بها Apple لتطبيقات الوسائط الخاصة بها، وفي عام 2019، أوقفت Apple تطبيق iTunes لنظام التشغيل Mac وقسمت وظائفه إلى تطبيقات منفصلة للموسيقى والبودكاست والتلفزيون.
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