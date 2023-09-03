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أبل تتخلى عن هذا التطبيق الشهير .. وتزيله من متجرها

9/3/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Youm7) أوقفت شركة أبل تطبيق iTunes Movie Trailers، الذى تم إصداره لأول مرة في عام 2011، وفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بمشاهدة المقاطع الدعائية للأفلام والبرامج التلفزيونية القادمة، بالإضافة إلى شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية من متجر iTunes.
ولم يعد تطبيق iTunes Movie Trailers متاحًا للتنزيل من App Store، ولا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن لن يتم تحديثه بمقاطع دعائية جديدة وتنص ملاحظات الإصدار للإصدار 2.0 من تطبيق iTunes Movies Trailers على أن "تطبيق Apple TV هو الموطن الجديد لمقاطع iTunes Movie Trailers. افتح تطبيق Apple TV لمشاهدة المقاطع الدعائية.
لماذا تم إيقاف التطبيق

على مدار العامين الماضيين، أصبح تطبيق Apple TV بمثابة متجر شامل لكل ما يتعلق بالترفيه، ونظرًا لأن تطبيق Apple TV أصبح الآن بمثابة الوجهة الأساسية للشركة لمقاطع الأفلام والبرامج التلفزيونية، فقد كان هناك استخدام قليل لتطبيق مقاطع iTunes Movies الدعائية، ولا يزال الأمر بمثابة مفاجأة لأن المقاطع الدعائية للأفلام تجتذب الكثير من المشاهدين ولكن موقع YouTube هو الخيار المفضل لمعظمهم.

ويتضمن تطبيق Apple TV قسمًا "شاهد أحدث المقاطع الدعائية" الذي يعرض مقاطع دعائية للأفلام والبرامج التلفزيونية القادمة، ويتيح تطبيق Apple TV أيضًا للمستخدمين شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية من متجر iTunes، ويتوفر تطبيق Apple TV على أجهزة iPhone وiPad وApple TV وMac والأنظمة الأساسية الأخرى.
ويعد إيقاف تطبيق iTunes Movie Trailers أحدث خطوة في عملية الدمج المستمرة التي تقوم بها Apple لتطبيقات الوسائط الخاصة بها، وفي عام 2019، أوقفت Apple تطبيق iTunes لنظام التشغيل Mac وقسمت وظائفه إلى تطبيقات منفصلة للموسيقى والبودكاست والتلفزيون.

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