أبل تتخلى عن هذا التطبيق الشهير .. وتزيله من متجرها

على مدار العامين الماضيين، أصبح تطبيق Apple TV بمثابة متجر شامل لكل ما يتعلق بالترفيه، ونظرًا لأن تطبيق Apple TV أصبح الآن بمثابة الوجهة الأساسية للشركة لمقاطع الأفلام والبرامج التلفزيونية، فقد كان هناك استخدام قليل لتطبيق مقاطع iTunes Movies الدعائية، ولا يزال الأمر بمثابة مفاجأة لأن المقاطع الدعائية للأفلام تجتذب الكثير من المشاهدين ولكن موقع YouTube هو الخيار المفضل لمعظمهم.