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تطبيق Notepad يحصل على ميزة الحفظ التلقائى على ويندوز 11.. تفاصيل

9/3/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Youm7) تختبر مايكروسوفت بعض الميزات الجديدة الرائعة لأداة حفظ لقطات الشاشة أو ما تعرف بـ Snipping Tool على نظام التشغيل Windows 11 وبرنامج Notepad، وهذة الميزات موجودة فقط في النسخة التجريبية Windows Insider فى الوقت الحالى، لكن من الممكن طرحها قريبا للمزيد من المستخدمين.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيمكن الآن لأى شخص يحاول إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص به أو إغلاق برنامج Notepad، حفظ برنامج "المفكرة" تلقائيًا وعلامات التبويب، والوضع المظلم.



وفي منشور مدونة Windows Insider Program الذى يعلن عن الميزات الجديدة ، كتب Dave Grochocki:



ومع هذا التحديث، سيبدأ برنامج "المفكرة" في حفظ حالة الجلسة تلقائيًا مما يسمح لك بإغلاق "المفكرة" دون أي مقاطعة لمربعات الحوار ثم المتابعة من حيث توقفت عند العودة، سيقوم برنامج "المفكرة" تلقائيًا باستعادة علامات التبويب المفتوحة مسبقًا بالإضافة إلى المحتوى غير المحفوظ والتحريرات عبر علامات التبويب المفتوحة هذه.



ومع ذلك، لا تؤثر حالة الجلسة المحفوظة على أي من ملفاتك، ولا يزال بإمكانك اختيار حفظ التغييرات غير المحفوظة على الملفات أو تجاهلها في أي وقت تغلق فيه علامة تبويب.



كما حصلت أداة Snipping Tool في ويندوز على واجهة أفضل لتسجيل الشاشة، وهناك اختصار جديد للوحة المفاتيح للانتقال مباشرة إلى تسجيل الشاشة بدلاً من الاضطرار إلى النقر فوقه من شريط أدوات لقطة الشاشة وخيار مصدر الصوت الافتراضي الجديد، حتى تتمكن من تضمين إدخال الميكروفون بالإضافة إلى صوت الكمبيوتر، وسيكون ذلك مفيدًا.







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