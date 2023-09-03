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درونز تراقب الحفلات الخاصة خلال عطلة عيد العمال فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

9/3/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤولو شرطة نيويورك عن خطط لاستخدام طائرات بدون طيار لمتابعة شكاوى الضوضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد العمال.



وكان
قسم شرطة نيويورك يستخدم طائرات بدون طيار بقدرة محدودة لسنوات، حيث ينشر أنظمة طائرات بدون طيار لمهام البحث والإنقاذ، أو لتوثيق مسرح الجريمة، أو لمراقبة الأحداث العامة الكبيرة مثل ليلة رأس السنة الجديدة في تايمز سكوير.


وقال كاز دوتري، مساعد مفوض شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحفي : "إذا ذكر المتصل أن هناك حشدًا كبيرًا، أو حفلة كبيرة في الفناء الخلفي، فسنستخدم أصولنا للصعود والتحقق من الحفلة".



وسارع المدافعون عن الخصوصية إلى الاستجابة، حيث قال ممثل عن اتحاد الحريات المدنية في نيويورك لوكالة أسوشيتد برس إن الإعلان "يتعارض مع قانون POST" الذي يتطلب من الشرطة نشر سياسات استخدامها لتكنولوجيا المراقبة .



وفي الواقع، يمكن أن تمثل الخطة خروجًا صارخًا عن تلك السياسات، و عندما أعلنت الوزارة لأول مرة عن برنامجها الجديد للطائرات بدون طيار، وعدت بعدم استخدام التكنولوجيا في "المراقبة دون مبرر".



وينعكس هذا التعهد في قانون POST الخاص بأنظمة الطائرات بدون طيار التابع لشرطة نيويورك: سياسة التأثير والاستخدام ، والذي ينص على وجه التحديد على أنه (في غياب الظروف الملحة)، لا يجوز استخدام الطائرات بدون طيار "في المناطق التي توجد فيها توقعات معقولة بالخصوصية دون حصول موظفي شرطة نيويورك أولاً على مذكرة تفتيش تسمح صراحة باستخدام UAS."



ليس من الواضح ما إذا كانت الوزارة تخطط للحصول على مذكرة بشأن شكاوى الضوضاء في المناسبات الخاصة خلال عطلة عيد العمال، أو إذا كانت هذه الشكوى تندرج تحت "ظروف ملحة". ومع ذلك، زادت شرطة نيويورك من استخدام الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، ونشرت أنظمة جوية بدون طيار 124 مرة في عام 2023.











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